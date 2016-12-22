Крик души звезды "Холостяка"

Звезда проекта "Холостяк" Наталья Горожанова, которой Алексей Воробьев дал от ворот поворот в финале шоу, опубликовала в Instagram крик души. У умницы и красавицы сдали нервы из-за современных мужчин.

Очень много успешных и эффектных девушек не могут найти себе подходящего мужа. И дело даже не в завышенных ожиданиях или сложном характере невест. По словам Горожановой, проблема – в женихах.

"Пост о наболевшем. Мужчины! Парни! Ку-ку! А с Вами вообще все ок? Что произошло со всеми? Откуда столько самомнений и самолюбия!? – недоумевает Наталья. – Где потерялось уважение к самим себе? Куда подевались Ваше мужество, СМЕЛОСТЬ, инициатива?! ИНИЦИАТИВА! Кто-нибудь из Вас вообще помнит, что в классическом понимании построения отношений, ну хотя бы на первых порах инициатива должна исходить от ВАС! (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"

По мнению звезды "Холостяка", мужчины уже не те. "Обмякли все, расслабились, каждый себя считает принцем👏🏼😅 с бриллиантовым сердцем, которое знаете ли не для абы кого. И Ваша логика убивает.. ну я же проявил внимание, я же дал знать, что интересна , симпатична и тд..– пускай сама дальше решает, типа я не против. Как так Вам разом всем поплохело? Может на Вас специальный газ пустили на вырубание и забытие мужских принципов, инстинктов и правил? Столько Вас теоретиков вокруг👍🏾🙈 а на деле... печаль беда", – сокрушается Горожанова.

Девушка не представляет, как на таком безрыбье замуж выходить. "Я сейчас не только на своем опыте говорю, поверьте. Слабые, бесхребетные, самовлюбленные, зацикленные на себе и от желания показаться уверенными в себе: еще сильнее видна Ваша неуверенность и комплексы. И смешно и грустно. Очень грустно. Про инста-персонажей вообще молчу😶 эта категория даже не относится к мужчинам. Ракурсы, обработка , понты P.S:. Нет, я не ненавижу мужчин . Я обычная девушка, которая просто правильно воспитана, а учителей в моей жизни было много, поверьте😉 P.S.P.S:. И да, я не о всех. Просто кажется всех тех кто оставались норм-разобрали 😭", – со слезами на глазах резюмировала Наталья.