Брошенная Воробьевым невеста сделала пластику

Звезда шоу "Холостяк" Алла Бергер сделала пластику. Бывшая претендентка на руку и сердце певца Алексея Воробьева, которую он отверг, решила довести свою внешность до идеала.

Надо отметить, что Алла и без всяких косметологических хитростей на редкость хороша собой. Она уже давно работает моделью, демонстрируя почитателям не только симпатичное лицо, но и потрясающую фигуру.

После участия в шоу "Холостяк" у сексапильной брюнетки появилась целая армия поклонников, осуждающих Воробьева за то, что отпустил красавицу восвояси.

Однако даже при таких природных богатствах Бергер нашла, к чему придраться, и отправилась в клинику, чтобы увеличить губы. И верхнюю, и нижнюю. До пластики модель считала, что ее рот недостаточно пухлый.

В Instagram Алла даже поделилась излишне натуралистичным видео, на котором запечатлен процесс ее преображения.

"Если честно не собиралась увеличивать губы, но мысли такие были конечно... Такой добрый косметолог у меня был – Елена. Успокоила, все рассказала, все показала. Знаю, что сейчас накинуться дамочки, которые лучше меня знают как мне жить, и что мне делать😄 Но это мои губы, и я сама решу что с ними делать и какими они мне нравятся больше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заранее дала отпор злопыхателям темпераментная Бергер.

��Jah Khalib - Дай мне �� Видео опубликовано Alla Berger (@allochkaberger) Ноя 17 2016 в 7:57 PST

Алла заверила, что изменения минимальны. "Мне вкололи всего пол шприца! – подчеркнула модель. – Это очень мало учитывая, что делали и верхнюю и нижнюю".

Экс-звезда "Холостяка" осталась довольна результатом. "Контур стал четче, губы стали аппетитнее, насыщеннее и выглядят очень естественно и сексуально😏😍 Подруги даже не заметили👍 Я безумно довольна результатом❤", – не нарадуется новому рту в стиле Джоли Бергер.

❤️�� Фото опубликовано Alla Berger (@allochkaberger) Дек 6 2016 в 1:15 PST

Позже в беседе с комментаторами модель признала, что эта процедура не из приятных. "Губы самое болезненное)", – отметила Алла. "А сколько стоит поцеловать такие губы хоть разок? Если очень дорого, возьму денег в ипотеку))", – попытался пофлиртовать с красоткой фанат. "Спрошу у своего молодого человека. Сломанная челюсть и легкое сотрясение – думаю на первый раз хватит)", – положила на лопатки наглеца Бергер.