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Холявин из "Дома-2" лег под нож ради сходства с Кеном
Хирурги сделают Егору ринопластику, выскабливание жировой ткани щек, блефаропластику верхнего века, пластику подбородка, а также липосакцию шеи и подбородка. Кроме того, в пресс и грудь молодому человеку вставят имплантаты.
"Наконец-то мои мечты сбываются! – цитирует Life.ru Холявина. – Мне предложили стать первым российским признанным Кеном и придать своей внешности идеальную форму, как по телу, так и по лицу. Как мы знаем, Кен – красивый, спортивный и подтянутый, идеал мужчины, и я хочу приблизиться к этому. Надеюсь, что получится это без негативных последствий".
Между тем врачи опасаются, что реабилитационный период после стольких операций будет долгим. Но Егор надеется на лучшее и утверждает, что к лету уже станет похож на Кена. "Честно говоря, я не задумывался о том, как я буду выглядеть в старости, потому что, насколько мне известно, у Кена нет возраста, а я живу сегодняшним днем", — пояснил он.
Холявин считает свое радикальное решение изменить внешность победой над собой. Участник реалити-шоу с нетерпением ждет результатов пластических операций.
Напомним, когда Егор пришел на проект, он весил 150 килограммов. За время жизни на телестройке он похудел на 50 килограммов.
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