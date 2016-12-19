Анфиса Чехова советует целовать себя в органы

Телеведущая рассказала о своих прогибах и складках. Не обошлось и без раздвинутых ног.

Телеведущая Анифса Чехова в последнее время заметно похорошела. Она не только посвежела, но и похудела. А теперь поделилась секретом с поклонниками, дав им несколько советов. "Все, на что направленно наше любовное внимание, расцветает и трансформируется в лучшую сторону!" – поделилась Чехова на своей странице в соцсети.

"Прямо в кровати, проснувшись, можно как следует потянуться, поскручиваться, пораздвигать ноги, поделать разные прогибы и складки. И это будет не менее полезней зарядки! Потому как этими потягушками мы запускаем движение лимфы, устраняем венозные застои, а следовательно, и улучшаем обменные процессы. Полезно в этот момент еще мысли отключить и перенаправить свое внимание внутрь тела. Поговорить со своими органами, внутренне расцеловать каждый из них", – вот главный секрет.

Поклонники поблагодарили Чехову за дельные советы и заметили в комментариях: "Главное – снова не уснуть в процессе", "Спасибо за настрой! Часто забываешь в суете про себя, а вы напоминаете", "Анфиса – самая красивая, самая шикарная девушка, только не худейте еще больше".

Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 18 2016 в 11:35 PST

А корреспондент Dni.Ru поинтересовался у Анфисы, как она достигла такой гармонии и идеальной фигуры. "Главное – любить себя в любом весе и не зависеть от чужого мнения. Важно избавиться от психологических проблем, перестать себя корить за каждый лишний съеденный кусок, вести активный образ жизни, и тогда лишний вес будет уходить сам по себе, а организм не будет просить всякую гадость в виде газировок и шоколадок, которыми мы заедаем стресс. Я всегда говорю, что худеть надо с умом. И уж точно на этом не зацикливаться и не делать похудение главной целью жизни! Цели должны быть более глобальными и намного более интересными. Похудение – это лишь побочный эффект изменений, которые происходят прежде всего в вашем сознании", – рассказала Чехова.