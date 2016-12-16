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Молодая женщина не намерена прозябать в нищете
Как жила погибшая от отравления угарным газом модель
По информации белорусских СМИ, прощание с Макей состоится 17 декабря на Западном кладбище Минска. Модель, которой было 43 года, умерла в собственном доме. По словам безутешной матери, Наталья включила газовый котел и заснула.
Макей обнаружили, когда она была без чувств, и реанимировать не смогли. По предварительным данным, женщина отравилась угарным газом. Точную причину смерти установят судмедэксперты. На страницах Натальи в социальных сетях близкие, друзья и коллеги выражают соболезнования и не могут поверить в ее смерть.
Dni.Ru предлагают вспомнить, как жила любимая многими белорусами красавица. Завершив карьеру модели, Макей добилась успеха как организатор конкурсов красоты. В ее жизни было все: любимый муж, красивый дом, интересная работа и путешествия. Незадолго до кончины Наталья ездила в командировку в Польшу.
В Польше Наталья была в белорусской делегации на конкурсе Miss Supranational 2016.
Модель неоднократно входила в состав жюри конкурсов красоты в Беларуси и России.
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Макей занималась и конкурсом красоты "Мисс Беларусь".
Модель и бизнес-леди отличалась безупречным вкусом и безукоризненным стилем в одежде.
Благодаря удачным дизайнерским решениям дом Натальи напоминает дворец.
Макей любила жить за городом и наслаждалась местными красотами.
Макей окончила политехническую академию. Будучи студенткой на 5-м курсе начала участвовать в показах и рекламных съемках в качестве модели.
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Наталья украсила немало обложек глянца и побывала на множестве конкурсов в качестве участницы.
Вот такая вот обложечка журнальчика в 1995 году. Наташеньку в первый день прихода в Белорусский центр моды выкрасили в черный цвет, чтобы немножко подвзрослить. И была она таким чернышем лет 5, а что было потом... Ёж был... Под мальчика... Но это в следующей серии ���� #90е #макей #nataliamakei #belarus #минск #обложкажурнала #натальямакей #наташенькатыкрасавица #журнал #makei #nmakei
А еще Макей считалась одной из самых стильных женщин Белоруссии.
У модели был любящий муж Станислав, который часто составлял ей компанию в путешествиях.
Напомним, журналисты, узнав о трагедии, позвонили матери Натальи. Людмила Федоровна убита горем и все время плачет. Она рассказала о последнем дне жизни Макей. "В четверг утром дочка приехала из Польши. Зажигала котел, но у нее не получалось. Позвонила Стасику, своему мужу, спрашивала, что с котлом. Наташа все-таки его включила, легла спать. Я ей еще в 11 часов утра звонила, а она говорит: "Мама, я сплю". Что-то произошло… Даже соседи чувствовали газ. Наташа была одна дома", – сообщила "Комсомольской правде" мама Натальи.
Вскоре тревогу забил муж Макей и позвонил Людмиле Федоровне. "Стасик сказал: "Что-то Наташа не отвечает ни на один телефон. Позвоните другу Косте, у него ключ от дома, надо проверить". Мы приехали к Наташе вдвоем с Костей, в четыре часа дня. Наташа лежала без чувств… – вспоминает мама погибшей. – Я ей делала искусственное дыхание, но спасти не смогла. Врачи сказали, что это отравление угарным газом".
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