Как жила погибшая от отравления угарным газом модель

Известная в Белоруссии модель Наталья Макей умерла от отравления угарным газом. Dni.Ru решили узнать, как жила и каких успехов достигла эффектная бизнес-леди.

По информации белорусских СМИ, прощание с Макей состоится 17 декабря на Западном кладбище Минска. Модель, которой было 43 года, умерла в собственном доме. По словам безутешной матери, Наталья включила газовый котел и заснула.

Макей обнаружили, когда она была без чувств, и реанимировать не смогли. По предварительным данным, женщина отравилась угарным газом. Точную причину смерти установят судмедэксперты. На страницах Натальи в социальных сетях близкие, друзья и коллеги выражают соболезнования и не могут поверить в ее смерть.

Dni.Ru предлагают вспомнить, как жила любимая многими белорусами красавица. Завершив карьеру модели, Макей добилась успеха как организатор конкурсов красоты. В ее жизни было все: любимый муж, красивый дом, интересная работа и путешествия. Незадолго до кончины Наталья ездила в командировку в Польшу.

Краков во всей красе! �� #краков #польша #krakow #путешествиянаташеньки #poland Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Дек 12 2016 в 12:50 PST

В Польше Наталья была в белорусской делегации на конкурсе Miss Supranational 2016.

Модель неоднократно входила в состав жюри конкурсов красоты в Беларуси и России.

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Июн 29 2016 в 5:24 PDT

Макей занималась и конкурсом красоты "Мисс Беларусь".

Модель и бизнес-леди отличалась безупречным вкусом и безукоризненным стилем в одежде.



Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Ноя 24 2016 в 3:57 PST

Благодаря удачным дизайнерским решениям дом Натальи напоминает дворец.

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Окт 11 2016 в 12:30 PDT

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Янв 25 2016 в 11:39 PST

Макей любила жить за городом и наслаждалась местными красотами.

Наташенька на курорте #беларусь #болото #тартила #белорусскаяприрода Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Сен 13 2016 в 4:58 PDT

Макей окончила политехническую академию. Будучи студенткой на 5-м курсе начала участвовать в показах и рекламных съемках в качестве модели.

Наталья украсила немало обложек глянца и побывала на множестве конкурсов в качестве участницы.

А еще Макей считалась одной из самых стильных женщин Белоруссии.

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Июн 2 2015 в 1:50 PDT

У модели был любящий муж Станислав, который часто составлял ей компанию в путешествиях.

Счастливые туристы на острове Миядзима #стаспутешественник #япония #miyajima #japan Фото опубликовано Stanislav (@firstavis) Мар 13 2016 в 8:35 PDT

Чувствую опору-заботу-любовь, ЛМ! @firstavis #nmakei #nataliamakei #свадьба #мужжена #нашдень #8октября #наташенькатыкрасавица Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Окт 7 2015 в 11:49 PDT

Напомним, журналисты, узнав о трагедии, позвонили матери Натальи. Людмила Федоровна убита горем и все время плачет. Она рассказала о последнем дне жизни Макей. "В четверг утром дочка приехала из Польши. Зажигала котел, но у нее не получалось. Позвонила Стасику, своему мужу, спрашивала, что с котлом. Наташа все-таки его включила, легла спать. Я ей еще в 11 часов утра звонила, а она говорит: "Мама, я сплю". Что-то произошло… Даже соседи чувствовали газ. Наташа была одна дома", – сообщила "Комсомольской правде" мама Натальи.

Фото опубликовано Natalia Makei Наталья Макей (@nmakei) Июн 14 2015 в 11:46 PDT

Вскоре тревогу забил муж Макей и позвонил Людмиле Федоровне. "Стасик сказал: "Что-то Наташа не отвечает ни на один телефон. Позвоните другу Косте, у него ключ от дома, надо проверить". Мы приехали к Наташе вдвоем с Костей, в четыре часа дня. Наташа лежала без чувств… – вспоминает мама погибшей. – Я ей делала искусственное дыхание, но спасти не смогла. Врачи сказали, что это отравление угарным газом".