Педикюр закончился для Шварценеггера переломом ноги

Иностранные СМИ сообщили, что с Арнольдом Шварценеггером произошел несчастный случай. Голливудский актер сломал ногу и шутит теперь, что всему виной неудачный педикюр.

"Железный Арни" теперь на самом деле стал похож на "Терминатора" – он носит на ноге гипс, а сверху металлопластиковый медицинский ботинок. В таком виде 69-летний актер на днях появился на красной дорожке в Лос-Анджелесе, напугав поклонников и репортеров.

В тот момент бывший губернатор Калифорнии на вопросы журналистов о травмированной конечности упорно не отвечал, сохраняя интригу. В итоге те нагородили в СМИ столько чудных версий, что Арнольду пришлось-таки высказаться. Шварценеггер стал гостем популярного телешоу Джимми Фэллона и объяснил, почему ходит в гипсе.

"Что у вас с ногой?" – спросил у актера ведущий передачи. Сначала звезда боевиков попыталась отшутиться. "Просто небольшой несчастный случай во время педикюра", – заинтриговал зрителей Арнольд. Но затем все же признался, что носит специальный медицинский ботинок из-за перелома конечности.

Примечательно, что Шварценеггер затруднился сказать, когда именно и где он получил травму. Актер отметил, что он переусердствовал с физическими нагрузками. "Такое случается, когда слишком много катаешься на лыжах, чересчур много приседаешь, слишком часто бегаешь или чересчур долго ездишь на велосипеде", – сказал "железный Арни", который в реальности оказался не таким уж и железным.

"Я никогда еще не был настолько опухшим с тех пор, как вынашивал ребенка в "Джуниоре", – с улыбкой вспомнил Шварценеггер популярную комедию 1994 года "Джуниор", где он сыграл ученого, забеременевшего в ходе эксперимента. Эта роль даже принесла ему номинацию на "Золотой глобус".

По словам экс-губернатора, врачи сказали ему носить этот медицинский ботинок несколько недель. Однако Арнольд не хочет следовать их рекомендациям. "совсем скоро я заменю его на лыжный ботинок", – пообещал Шварценеггер. Через несколько дней он летит отдыхать на лыжный курорт Сан-Валли в штате Айдахо.