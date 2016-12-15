Шварценеггер вернулся к жене

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер забыли свои обиды и ссоры на целый день ради дочки. Наследница бывших супругов Кэтрин Шварценеггер отметила с мамой и папой свое 27-летие.

Торжество прошло в узком семейном кругу. Помимо Арнольда и Марии на дне рождения Кэтрин были ее 25-летний брат Патрик и 23-летняя сестра Кристина. По информации иностранных СМИ, младший отпрыск голливудского актера и экс-губернатора Калифорнии Кристофер приехать не смог из-за занятости.

Снимком, на котором запечатлено счастливое семейство, виновница торжества поделилась в Instagram. Торт для нее испекли поистине роскошный – белоснежный с салатовым кремом. Просто мечта сладкоежек!

"Мне 27! Спасибо моей удивительной семье и моим сказочным друзьям за этот незабываемый день рождения! Кристофер, мы скучаем 😰, – обратилась к младшему брату Кэтрин. – 27-й будет моим лучшим годом! 💗💗💗💗"

Ранее Патрик трогательно поздравил свою сестренку в соцсетях. "С Днем рождения, систа систа. Люблю тебя на целую тонну! Не могу поверить, что тебе уже 27..." – признался красавчик, одно время крутивший роман с Майли Сайрус.

Фото опубликовано Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger) Дек 13 2016 в 10:31 PST

Отметился в Instagram и любящий отец. "С Днем Рождения, моя прекрасная, удивительная, умная, сильная, дочь @katherineschwarzenegger, – написал "железный Арни". – Я люблю тебя! И я так горжусь тобой. Ты всегда будешь моей "schatzl".

Как писали Dni.Ru, в одном интервью Шварценеггер заявил, что жалеет о разводе. Герой культовых боевиков винит в произошедшем себя. "Естественно, это было ошибкой. Во всем виноват только я. Это было очень глупо с моей стороны. Я извинился перед Марией, перед детьми", – рассказал Арнольд.

При этом Шварценеггер с облегчением добавил, что развод не рассорил его с детьми. По словам актера, это заслуга его бывшей супруги Марии. Он отметил, что после выхода очередного фильма с его участием семья устроила большой сюрприз. "Я иду в комнату и вижу много шаров. Там стоят четверо моих детей и бывшая жена. В руках они держат записку: "Ты большой папа, великий человек, мы любим тебя". Это отношения, которые мы имеем", – заявил герой блокбастеров.

Напомним, у главного голливудского "Терминатора" была очень бурная личная жизнь. В 1986 году "железный Арни" женился на Марии Шрайвер. Супруги прожили вместе 25 лет. В браке у них родились четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина и сыновья Патрик и Кристофер. Отношения Шварценеггера и его жены испортились в 2011 году после того, как был обнародован факт измены суперзвезды. Он тайно встречался с домработницей семейства по имени Милдред Баена, и от этой связи родился внебрачный сын Арнольда Джозеф. Мальчик появился на свет всего через неделю после того, как законная жена актера Мария родила сына Кристофера.

