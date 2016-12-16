Коллеги молятся за звезду фильма "Холостяки"

В театре прокомментировали госпитализацию популярной актрисы. На время ее отсутствия нашли замену.

Актриса Анжелика Волчкова занята во многих спектаклях московского театра "Школа современной пьесы". А любители кино знают ее по ролям в фильмах "Сказка", "Любовные авантюры", "Возвращение Мухтара", "Артистка", "Громовы. Дом надежды" и "Холостяки". Разумеется, сегодняшние новости о том, что 46-летняя звезда доставлена в одну из столичных профильных клиник в тяжелом состоянии и что после проведенного обследования у нее диагностировано серьезное заболевание, шокировали поклонников.

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Dni.Ru дозвонились до Екатерины Кретовой, заместителя художественного руководителя театра по творческим вопросам, чтобы узнать о реальном положении дел. "Никакой экстренной госпитализации Анжелики не было – она сама пошла на обследование, – рассказала Кретова. - И никакой страшный диагноз не подтвержден – еще надо сдать массу анализов. Мы все молимся за Волчкову и надеемся: все будет хорошо. В премьерном спектакле "Шинель/Пальто, намеченном на 20 и 21 декабря, Волчкова на сцену не выйдет – ее заменит актриса из второго состава, Джульетта Геринг. А на январь никаких отмен спектаклей с Анжеликой пока нет – мы верим, что она вернется к нам очень скоро".

"Обожаю! Сексуальна, талантлива, глубока. Одна из лучших актрис , виденных мною в последнее время. Желаю громадного успеха и признания. Анжелика, вы моя любовь...", "Талант огромный и явно врожденный: играет роли как жизнь живет, ничего искусственного и киношного", – пишут фанаты Волчковой на актерских сайтах.

