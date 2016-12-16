Российская актриса в больнице в тяжелом состоянии

Российская актриса Анжелика Волчкова в больнице в тяжелом состоянии. За жизнь 46-летней артистки борются медики.

В одну из столичных профильных клиник доставлена Анжелика Волчкова. Как информирует Life.ru, популярная актриса была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. После проведенного обследования у нее диагностировано серьезное заболевание. Сейчас ей назначен курс длительного лечения.

Анжелика Волчкова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, задействована во множестве театральных ролей, а также сыграла в известных картинах, таких как "Возвращение Мухтара", "Громовы. Дом Надежды", "Нежное чудовище", "Холостяки" и других.

Отметим, что зрители очень любят актрису за ее талант. На сайтах, посвященных кино и, в частности, творчеству Анжелики Волчковой, множество восторженных комментариев.

"19 ноября были семьей на Шинели/Пальто. Восторг! Анжелика в этой роли превосходна, правдива, комична..... В очередной раз спасибо Школе современной пьесы!", "Обожаю! Сексуальна, талантлива, глубока. Одна из лучших актрис , виденных мною в последнее время. Желаю громадного успеха и признания. Анжелика, вы моя любовь...", "Талант огромный и явно врожденный: играет роли, как жизнь живет, ничего искусственного и киношного. Полнейшая психологическая достоверность образов. К сожалению, мало ролей в кино: заслуживает неизмеримо большего внимания сценаристов и режиссеров. Видимо, нет больших связей в режиссерской среде", "Понравилось, как Анжелика сыграла роль Люси в т/с "Громовы. Дом надежды". И теперь мне хочется увидеть еще один фильм с ее участием, например "Учитель в законе. Продолжение", – так звучат одобрительные комментарии зрителей об игре Анжелики Волчковой.



