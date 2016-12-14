Лопырева назвала "джентльмена года"

Вратарь сборной России и столичного ЦСКА Игорь Акинфеев удостоился почетного титула "Джентльмен года". Обладателя футбольного приза определили в Москве. Торжественную церемонию провели посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева и спортивный комментатор Виктор Гусев.

Виктория Лопырева стала объектом повышенного внимания теле- и фотокамер. Точеную фигуру и осиную талию подчеркивало стильное черное платье. Не устоял перед очарованием ведущей и ее партнер. Виктор Гусев воспользовался тем, что им достался один микрофон на двоих.

"Микрофон один – так почему бы нам с Викторией по этому поводу не станцевать?" – нашелся комментатор.

Вечер получился по-настоящему новогодним. Бокалы шампанского, блюда грузинской кухни, роскошная елка до потолка, украшенная красными и золотыми шарами, – все настраивало на непринужденный лад и подведение итогов уходящего года, в том числе футбольных. Гостями церемонии стали президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, известные футболисты, эксперты и комментаторы.

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 13 2016 в 12:37 PST

Главный герой вечера, Игорь Акинфеев, пришел на мероприятие вместе с супругой Екатериной. Премию ему вручали "джентльмены" прошлых лет – Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин. Победитель получил почетную статуэтку, сшитый на заказ смокинг с бабочкой и дружеский шарж. Облачение джентльмена обладателя титула смутило. "К таким торжествам не привык, комфортнее чувствую себя на поле, а не на банкете. Но тут атмосфера душевная, и награде я очень рад", – признался голкипер.

Премия имени Федора Черенкова вручается газетой "Комсомольская правда" в 23-й раз. Ее лауреаты – футболисты, достойно себя проявившие во время матчей. Виктория Лопырева рассказала, каким, по ее мнению, должен быть настоящий джентльмен на поле и в жизни.

"Футбол – это командная игра. Здесь нужно быть джентльменом и по отношению к своим коллегам, болельщикам, и, конечно, по отношению к противнику. Потому что есть такое понятие, как чистая игра. Джентльменом нужно быть в любой ситуации", – уверена посол ЧМ-2018. По мнению Виктории, Игорь Акинфеев, как никто другой, достоин этой награды.

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 14 2016 в 12:39 PST

Очаровательная блондинка еще в 2007 году начала вести программу о футболе и с тех пор неравнодушна к этому виду спорта. Лопырева работает волонтером, организует благотворительные акции для детей и подростков, к которым привлекает известных футболистов. Послом чемпионата мира 2018 года Викторию избрали в прошлом году. Она представляет Ростов-на-Дону – один из городов, который примет матчи турнира.

"Быть послом чемпионата мира от моей страны очень почетно и ответственно. Послы выбираются для того, чтобы популяризировать футбол, формировать определенный имидж страны. Я очень хочу, чтобы иностранные гости увидели широту нашей русской души, прочувствовали нашу российскую гостеприимность", – говорит Виктория.

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Дек 12 2016 в 3:00 PST

Лопырева в конце ноября в Казани, во время жеребьевки Кубка конфедераций, презентовала официальный мяч турнира Krasava. А сейчас принимает заявки от волонтеров, которые будут трудиться в России во время крупнейших футбольных турниров. Кроме того, Виктория организовала поездку в Ростов-на-Дону для подростков из детских домов. Дети увидели, как идет строительство футбольной арены, пообщались с игроками сборной России и посетили товарищеский матч. Посол убеждена, что необходимо приобщать молодежь к здоровому образу жизни и развивать детский футбол.