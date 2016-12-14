Собчак сбежала ночью к известному режиссеру

Ксения Собчак успевает все: заниматься сыном, выходить в свет, встречаться с друзьями и даже сниматься в кино. Скандально известная телеведущая приехала на площадку ночью.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с молодым, но уже весьма известным режиссером Александром Молочниковым. Оказывается, телеведущая приняла решение сняться в фильме.

"Мало к кому я попрусь ночью в Царицыно. Но к нему-да. Самый талантливый молодой и настоящий❤❤❤ Пока не вышел фильм -срочно смотреть его спектакли и влюбляться!!!! "Бунтари" про революционеров в России и "1914" про 1914 :))) #люблюталантливыхлюдей", – оповестила своих многочисленных подписчиков Собчак.

Кстати, чуть ранее Ксения опубликовала короткую видеозапись с Иваном Ургантом в главной роли. Судя по всему, не одна телеведущая стала звездой этой съемочной площадки.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 13 2016 в 4:24 PST

Речь идет о фильме "Мифы о Москве". Это комедия абсурда, вдохновленная мифами Древней Греции. По сюжету, главный герой – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно попадает не туда.

Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими. Так что появление в картине Ксении Собчак и Ивана Урганта вполне обусловлено – они играют камео.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 13 2016 в 3:15 PST

Отметим, что на съемки Ксения прибыла с другого мероприятия – презентации модного бутика своей приятельницы. Об этом можно судить по блестящему наряду, в котором позирует Собчак на снимках со съемочной площадки и торжественного мероприятия.

Телеведущая умудрилась в рекордные сроки вернуть себе былую форму. Еще и месяца не прошло с рождения сына от актера Максима Виторгана, а Ксения выходит в свет в облегающих нарядах. Впрочем, за месяцы беременности Собчак не набрала много лишнего веса. Более того, даже буквально перед родами умудрялась делать стойку на голове, активно занимаясь йогой.