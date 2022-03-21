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Останутся голодными: мечущуюся в Европе эмигрантку Хаматову настигло безденежье

Останутся голодными: мечущуюся в Европе эмигрантку Хаматову настигло безденежье

Популярная актриса Чулпан Хаматова подтвердила переезд за рубеж.

Продолжение: "Засасывала проклятую мумию Горбачева": Хаматову облили грязью после переезда в Европу
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Две недели назад появились слухи об эмиграции Чулпан Хаматовой. Поговаривали, что звезда сериала "Зулейха открывает глаза" обустраивает свою жизнь в Латвии. В Риге у знаменитости есть недвижимость.

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Коллеги по театру опровергали сплетни о переезде Чулпан. Актриса Инна Чурикова, общаясь с журналистами, уверяла, что ее коллега никогда не оставит Родину и благотворительный фонд "Подари жизнь", которому отдала много лет.

Наконец прервала молчание и сама Хаматова. Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" подтвердила свой переезд в Европу.

Чулпан была не в России, когда узнала о начале спецоперации на Украине. Хаматова не поддержала действия российских властей. "Первые дни металась, думала, что же мне делать", – рассказала о своих эмоциях артистка.

Чулпан Хаматова собиралась пересидеть в Риге, а потом вернуться в Москву. От этих планов звезде пришлось отказаться. Знакомые сообщили актрисе, что на родине ей грозит опасность.

Чулпан не считает себя предателем. Актриса подчеркнула, что любит Россию.

В Латвии у Чулпан Хаматовой работы нет. Актриса не знает, где будет брать деньги. Знаменитость не планировала оставаться на ПМЖ, поэтому не делала накоплений. Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" не скрывает, что имеющихся средств ей хватит примерно на четыре месяца.

В Ригу с Хаматовой переехали и ее дети. Если Чулпан не удастся решить материальные проблемы, ее наследники останутся голодными.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 11:55 Источник: Ютуб-канал "Скажи Гордеевой" ✓ Надежный источник
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