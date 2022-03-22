"Люди вскрываются сами": звезды о бегстве Хаматовой и судьбе ее фонда "Подари жизнь"

На днях Чулпан Хаматова заявила, что останется на ПМЖ в Латвии. В одном из театров Риги российская знаменитость уже получила работу. Трудоустроилась актриса благодаря влиятельным знакомым.
В России между тем активно интересуются судьбой благотворительного фонда "Подари жизнь", который много лет помогает детям с различными диагнозами. Чулпан Хаматова, напомним, ключевая фигура в организации.
Свет на будущее фонда пролила актриса Инна Чурикова. Коллега считает, что Чулпан никогда не бросит "Подари жизнь" и продолжит помогать детям. У Хаматовой, говорит актриса, есть "свои люди" на российской земле.
Инна Михайловна не изменила своего отношения к Чулпан. Чурикова уверена, что Хаматова в итоге вернется в Москву.
Актриса не знает, что вынудило Чулпан Хаматову сбежать в Европу. "Я с ней не общаюсь, поэтому не могу сказать, что именно", – поделилась Инна Михайловна.
Об отъезде Чулпан Хаматовой в личном телеграм-канале высказалась певица Ольга Кормухина. Как оказалось, вокалистка давно знакома с актрисой.
Эмиграция Хаматовой ничуть не удивила Кормухину. Певица многое знает о Чулпан, но пока предпочитает молчать. "Интереснее наблюдать, как люди вскрываются сами", - рассудила вокалистка. Ольга Кормухина считает, что наступили "интересные времена", срывающие с людей маски.
Кормухина рассказала также, что многие бывшие сотрудники из фонда "Подари жизнь" сейчас работают самостоятельно. Некоторые экс-коллеги Чулпан оказывают помощь людям в ЛНР и ДНР. Ольга Кормухина добавила, что Чулпан Хаматова многое сделала для российских детей, однако доброе сердце не уберегло ее от ошибок.