Заговорили о замужестве звезды российского экрана Чулпан Хаматовой.

Журналист Вадим Авва пять десятков лет прожил в Латвии. Недавно вместе с сыном он переехал в Россию. Узнав, что актриса Чулпан Хаматова сбежала из Москвы в Ригу, журналист очень удивился. Авва считает, что звезда сериала "Зулейха открывает глаза" перепутала эмиграцию с туризмом.

По словам Вадима Аввы, Латвия – нищая страна. Заработать там трудно, особенно людям творческих профессией. "Если выйдет 50 евро на руки за спектакль, уже хорошо", – отметил он.

Щедрых жертвователей на культуру в Риге нет и не было никогда. Если денег не дают даже местным, то русским тем более ждать нечего.

Львиная доля зарплаты актрисы будет уходить на коммунальные платежи – цены там в пять-семь раз выше московских. Журналист считает, что Хаматовой придется проедать накопления. В итоге ее банковские счета опустеют менее чем за десять лет.

Тяжело, говорит Вадим Авва, придется детям Чулпан Хаматовой. В Латвии плохие школы. Даже в элитных учебных заведениях все предметы преподаются на латышском языке, который только мешает изучению точных наук. Много вопросов, отмечает журналист, вызывают местные учебники истории. С ранних лет латышам рассказывают о злых русских оккупантах, о русской вине и агрессии.

Сегодня в Латвии любое доброе слово о России может быть истолковано как оправдание геноцида. На тех, кто поддерживает Москву, уже заводят уголовные дела.

Единственный выход для Чулпан Хаматовой, уверен Вадим Авва, — это замужество. Актриса должна стать женой богатого латыша.

"В других вариантах она всегда экспонат, на который пялятся и показывают пальцем: сбежала от Путина", – рассудил журналист.

Впрочем, даже замужество не спасет Хаматову от разговоров о вине России. Актрисе придется постоянно слушать, как супруг и его родня поливают ее Родину грязью.