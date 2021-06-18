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Сериалы
"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции

"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции

Актриса Чулпан Хаматова подверглась нападкам.
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Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова своим появлением в шоу Первого канала "Вечерний Ургант" разделила общественность на два противоборствующих лагеря. Одни зрители обрушились на артистку с критикой, другие ринулись ее защищать.

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 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Дело в том, что около месяца назад в Сети появились данные об эмиграции звезды сериала "Зулейха открывает глаза" в Прибалтику. Сообщалось, что Хаматова получила вид на жительство в Латвии, купив там земельный участок.

Интересно, что разговоры об этой покупке Чулпан велись еще три года назад, однако резонансной эта новость стала только сейчас. И, если ранее обсуждали только факт приобретения земли, то теперь говорят о желании Хаматовой переехать в Европу на ПМЖ. Масла в огонь добавил "всплывший" фрагмент интервью, в котором артистка жалуется, что реализоваться творчески в нашей стране сложно.

Весть об эмиграции знаменитости наделала много шума. У актрисы, которая, к слову, никогда не боялась высказывать непопулярные мнения, появилось много недоброжелателей. Приход Чулпан Хаматовой на федеральный российский телеканал подарил злопыхателям отличный повод позлорадствовать.

"О, Чулпанис Хоматовас после покорения европейского театра и кино вернулась😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему так быстро вернулась? И сразу на ТВ? реабилитация нужна?", "Известная эстонская актриса?", "Латвийская )))", "Что ты забыла в ужасной стране?" – гонят прочь Хаматову пользователи Сети.

Преданные поклонники заступились за актрису. Фанаты считают, что Чулпан Хаматовой еще долго придется терпеть нападки обиженных россиян.

"Замечательный человек. Побольше бы таких", "Спасибо за любимую актрису, особенно ценно во времена Бузовых на театральных подмостках", – пишут поклонники артистки под выпуском "Вечернего Урганта" с Хаматовой на "Ютуб".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 18:04 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

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