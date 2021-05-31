"Сразу не узнала": Боярская напугала снимками лысой Хаматовой

Внешний вид звезды сериала "Зулейха открывает глаза" удивил.

Актрисы Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская встретились за кулисами Театра наций. Знаменитости вместе играют в пьесе Антона Павловича Чехова "Иванов".



Как рассказала Боярская в личном микроблоге, она и ее коллеги давно не выходили на сцену с этим спектаклем. Актеры очень соскучились по постановке и друг другу.

Также Елизавета опубликовала снимок из гримерной. Актриса запечатлела крупным планом себя, Чулпан Хаматову и Марианну Шульц.

Фото получилось резонансным. Дело в том, что Хаматова появилась в кадре без волос, чем напугала поклонников. Некоторые интернет-пользователи решили, что звезда сериала "Зулейха открывает глаза" побрила голову ради роли. Между тем, скорее всего, лысину Чулпан сделали гримеры. Подписчики Боярской отметили, что Хаматова выглядит потрясающе даже в отсутствии локонов.

"Лиза, вы прелесть! А Чулпан сразу не узнала, ей идет 😍😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо! Спектакль очень понравился!", "Чулпан побрилась наголо, зачем? Для роли?", "Такая гладенькая, прям заглядение", "Три полуграции, талантливые и красивые, а средняя – с другой планеты, с изумительными глазами...", – рассуждают пользователи Сети.

Как писали "Дни.ру", ранее Чулпан Хаматова рассказала, почему не стала претендовать на место Галины Волчек в "Современнике". Звезда призналась, что должность худрука ее испугала.