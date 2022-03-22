Жизнь в глуши и работа у друзей: как эмигрантка Хаматова обустраивает жизнь в Европе

В ближайшее время актриса Чулпан Хаматова в Россию не вернется. 46-летняя знаменитость считает, что на родине ей грозит опасность. Теперь Чулпан и трое ее дочерей Ася, Арина и Ия обустраиваются в Латвии.
На чужбине Хаматовой уже дали работу. Главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Хермани ждет эмигрантку на своей сцене. Первое время Чулпан будет играть на русском языке. Постановщик считает, что Хаматова – "совесть России". Стоит отметить, что Чулпан и Алвис дружат много лет.
В Латвии у звезды российских экранов участок на 50 соток и дом в 200 квадратных метров. Хаматова купила землю в 2013-м и чуть позже получила вид на жительство в республике.
Коттедж Чулпан, по слухам, находится между Ригой и Цесисом, в экопоселении Аматциемс, которое основал местный бизнесмен. В населенном пункте живут в основном состоятельные иностранцы. Летом 2021 года готовый дом там продавался за 400 тысяч евро.
Аматциемс, надо сказать, находится в настоящей глуши – до столицы Латвии 80 километров. Всего в поселке 300 домов, кругом деревья, озера, между участками нет заборов. Чулпан Хаматова ранее приезжала в Латвию только в отпуск. По экопоселению российская знаменитость каталась на минивэне.
В недавнем интервью Хаматова поведала, что не собиралась оставаться в Латвии на ПМЖ. Она не планировала эмигрировать, поэтому не сделала никаких накоплений. Чулпан призналась, что денег ей и детям хватит лишь на три-четыре месяца.