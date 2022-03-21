"Засасывала проклятую мумию Горбачева": Хаматову облили грязью после переезда в Европу

В свежем интервью актриса Чулпан Хаматова отреагировала на слухи, которые муссируются уже несколько недель. Знаменитость подтвердила переезд в Европу на ПМЖ. В Латвии, напомним, у актрисы есть жилплощадь. Ранее Чулпан высказалась против спецоперации на Украине. Теперь звезда экрана считает, что на родине ей грозит опасность.
Желание Хаматовой задержаться на чужбине на неопределенный срок многие в России восприняли в штыки. На знаменитость обрушился шквал критики. Отъезд актрисы называют черной неблагодарностью. Вклад Чулпан в отечественную культуру и благотворительность теперь поставлен под сомнение. Мол, Хаматова и человек плохой, и актриса никудышная.
Например, автор телеграм-канала "НЕБОЖЕНА" в пух и прах разнес знаменитость. Канал, по слухам, принадлежит бывшему пресс-секретарю движения "Наши" Кристине Потупчик.
"Я много раз пересекалась с Чулпан. Она крайне неприятный человек", – набросился на актрису автор канала.
"НЕБОЖЕНА" утверждает, что Чулпан Хаматова попала в ГИТИС по блату – благодаря связям педагога Юноны Каревой. Дескать, тогда еще начинающая актриса из Казани умоляла жену Станислава Говорухина составить ей протекцию в Москве. Мол, Чулпан умеет ладить с влиятельными людьми.
Якобы в 2019 году угодливым восхвалением Михаила Горбачева актриса выпросила себе роль Раисы Горбачевой в спектакле. Фонд имени политика тогда выделил много средств на постановку.
"Хаматова засасывала проклятую мумию Горбачева на его дне рождения и приговаривала, что до перестройки все было серостью", – облил грязью актрису критик.