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"Засасывала проклятую мумию Горбачева": Хаматову облили грязью после переезда в Европу

"Засасывала проклятую мумию Горбачева": Хаматову облили грязью после переезда в Европу

У актрисы Чулпан Хаматовой появились враги в России.
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В свежем интервью актриса Чулпан Хаматова отреагировала на слухи, которые муссируются уже несколько недель. Знаменитость подтвердила переезд в Европу на ПМЖ. В Латвии, напомним, у актрисы есть жилплощадь. Ранее Чулпан высказалась против спецоперации на Украине. Теперь звезда экрана считает, что на родине ей грозит опасность.

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 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Желание Хаматовой задержаться на чужбине на неопределенный срок многие в России восприняли в штыки. На знаменитость обрушился шквал критики. Отъезд актрисы называют черной неблагодарностью. Вклад Чулпан в отечественную культуру и благотворительность теперь поставлен под сомнение. Мол, Хаматова и человек плохой, и актриса никудышная.

Например, автор телеграм-канала "НЕБОЖЕНА" в пух и прах разнес знаменитость. Канал, по слухам, принадлежит бывшему пресс-секретарю движения "Наши" Кристине Потупчик.

"Я много раз пересекалась с Чулпан. Она крайне неприятный человек", – набросился на актрису автор канала.

"НЕБОЖЕНА" утверждает, что Чулпан Хаматова попала в ГИТИС по блату – благодаря связям педагога Юноны Каревой. Дескать, тогда еще начинающая актриса из Казани умоляла жену Станислава Говорухина составить ей протекцию в Москве. Мол, Чулпан умеет ладить с влиятельными людьми.

Якобы в 2019 году угодливым восхвалением Михаила Горбачева актриса выпросила себе роль Раисы Горбачевой в спектакле. Фонд имени политика тогда выделил много средств на постановку.

"Хаматова засасывала проклятую мумию Горбачева на его дне рождения и приговаривала, что до перестройки все было серостью", – облил грязью актрису критик.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 13:59 Источник: Телеграм-канал "Небожена" ✓ Надежный источник
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