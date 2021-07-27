Держал за руку: скрытную Хаматову запечатлели на курорте с дочками и таинственным мужчиной

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Чулпан Хаматова вместе с дочками отправилась на курорт. Семейство отдыхает в Греции, в городе Ия, расположенном на острове Санторини.
В личном микроблоге актриса похвасталась кадрами с отдыха. Хаматова и ее дочки – Арина, Ася и Ия – снялись на фоне утеса, омываемого Эгейским морем.
На фото спрятавшая глаза под солнцезащитными очками Чулпан кажется ровесницей старших отпрысков. Футболка с принтом и джинсовые комбинезон-шорты "превратили" 45-летнюю актрису в подростка.
Интересно, что в путешествии у знаменитости и ее дочек было сопровождение. На видео с прогулки по незаселенной части острова можно увидеть, что младшую наследницу знаменитости держит за руку таинственный мужчина. Оказалось, что Чулпан Хаматова встретилась на курорте хореографом Иваном Евстегнеевым и режиссером Евгением Кулагиным. Последний, судя по всему, и вел 11-летнюю Ию за руку.
Напомним, 19-летняя Арина и 18-летняя Анна появились в первом браке Чулпан Хаматовой с коллегой по цеху Иваном Волковым. Чулпан и Иван были мужем и женой семь лет, за это время актриса успела сняться в 11 проектах. Хаматова постоянно пропадала на съемках, поэтому со временем чувства супругов друг к другу угасли. Младшая дочь звезды сериала "Зулейха открывает глаза", Ия, родилась в 2010 году. Отцом девочки является второй муж знаменитости – режиссер Александр Шейн. Хаматова и Шейн расстались в 2017-м, с тех пор актриса скрывает подробности личной жизни.
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