Прилучный увез детей от целующей другого Муцениеце

Звезда сериалов "Мажор" и "В клетке" Павел Прилучный прилетел в Сочи. В курортном городе знаменитость будет сниматься в новом проекте, детали которого пока не разглашаются. На одной площадке с 34-летней знаменитостью появятся рэпер Нигатив и звезда "Бригады" Павел Майков.
Как оказалось, с собой в Сочи Павел Прилучный увез детей – Тимофея и Мию. В личном микроблоге актер показал совместное фото с отпрысками. Прилучный не скрывает, что по чадам очень соскучился. Явно обрадованы встрече с папой были и ребятишки.
Отметим, экс-жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце, сейчас в столичном мегаполисе. Актриса участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период", поэтому все время пропадает на тренировках. Вероятно, на данном этапе Агате сложно уделять достаточно внимания сыну и дочери. Подписчики между тем рады, что Прилучный и Муцениеце, которые разводились со скандалом, в вопросах детей смогли найти общий язык.
Отметим, на днях Агата Муцениеце и ее партнер фигурист Александр Энберт отлично выступили в очередном выпуске "Ледникового периода". От номера пары под композицию Ясмин Леви "La Cumperstia" жюри и публика былы в восторге. Дело в том, что в конце танца Агата страстно поцеловала Александра в губы. Финал номера произвел эффект разорвавшейся бомбы.
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