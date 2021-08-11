"Ты цветок, а это пропойца старый": Муцениеце советуют гнать в шею приползшего к ногам Прилучного

Знаменитостей больше не хотят видеть парой.

Актриса Агата Муцениеце проводит отпуск в роскошном отеле в Турции. Отдых идет на пользу знаменитости – она выглядит свежей, бодрой, а главное счастливой.

В личном инстаграм-аккаунте артистка опубликовала свежие фото в купальнике. На них 32-летняя Муцениеце демонстрирует роскошную фигуру.

Пользователи Сети от откровенных кадров с Агатой пришли в экстаз. Актриса получила сотни комплиментов.

Интернет-обитатели уверены, что скоро экс-муж Павел Прилучный приползет к ногам Агаты Муцениеце. Дескать, мужчины всегда делают попытку вернуть бывшую, когда видят, как ей хорошо живется без него. Опытные в подобных вопросах дамы дали актрисе совет – не возвращаться к Прилучному ни при каких обстоятельствах. По мнению обитательниц соцсети, Павел потерял былую привлекательность. Актера назвали старым пропойцей, которого надо гнать в шею.

"Сейчас тот самый момент, когда Вы начали жить своей жизнью, Агата 😍 А значит скоро вернется Ваш бывший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "я уже и не представляю их рядом. хотя бы на фото...агата цветок и этот пропойца старый ..они уже не будут смотреться даже на фото", "Наказан теперь отношениями новой бабой и жизнью без своих детей. Сейчас легко и забот нет, но может когда то поймет чего себя лишил. Думаю что уже пожалел тысячу раз но не признается в этом. Гордыня", – рассуждают женщины в комментариях.

Отметим, Агата Муцениеце не скрывает, что склонна к набору веса. Артистка прикладывает массу усилий, чтобы держать тело в форме. Агата следит за питанием. Она ест маленькими порциями и делает упор на продукты с высоким содержанием белка. Кроме того, экс-жена Павла Прилучного бегает каждое утро.