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Сериалы
Во что превратилась Муцениеце на фоне больших нагрузок

Во что превратилась Муцениеце на фоне больших нагрузок

Звезда кино и сериалов сообщила о потере веса.
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Благодаря проекту Первого канала "Ледниковый период" актриса Агата Муцениеце сбросила вес. По словам знаменитости, она сама не заметила, как потеряла десять килограммов. Ежедневные шестичасовые тренировки превратили бывшую супругу Павла Прилучного в тростиночку.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Метаморфозы ничуть не удивили Муцениеце. По словам артистки, активная работа с утра до вечера из любой сделает трепетную лань. "Лучшего рецепта для похудения, чем ежедневный физический труд, природа еще не придумала", – рассуждает звезда.

На льду 32-летняя Агата Муцениеце выступала с призером олимпийских игр Александром Энбертом. За участие в шоу актриса, как и другие непрофессиональные участники, получала гонорар – от ста тысяч до 200 тысяч за выступление. Размер вознаграждения, говорит знаменитость, зависил от успехов на льду. Агата подчеркнула, что оплачивались только съемки, тренировались пары бесплатно.

Как оказалось, съемки "Ледникового периода" уже завершились, однако проект все еще выходит на экраны. Имена победителей зрители узнают не раньше Нового года. Итоги шоу участники и создатели держат в строжайшем секрете.

Пока Агата Муцениеце не может наглядеться на свои постройневшие ножки и рельефный пресс, в Сети обсуждают слухи, появившиеся вокруг ее бывшего мужа Павла Прилучного. Нынешняя избранница актера, Мирослава Карпович, примерила белое платье, которое многие приняли за подвенечное.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 17:33 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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