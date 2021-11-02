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Сериалы
"Почему он врет": раздосадованная Муцениеце с порога набросилась на Хрусталева

"Почему он врет": раздосадованная Муцениеце с порога набросилась на Хрусталева

Актриса Агата Муцениеце прямо заявила о недовольстве.
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Популярная актриса Агата Муцениеце участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период". Партнером звезды кино и сериалов является Александр Энберт – победитель прошлого сезона проекта.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

В свежем интервью Агата Муцениеце рассказала шоумену Ивану Урганту, что жури ледового шоу недовольно ее выступлениями. Актриса считает, что оценки, которые ставят ей и ее партнеру, занижены.

Раздосадованная Агата, появившись в студии программы "Вечерний Ургант", с порога набросилась на второго ведущего Дмитрия Хрусталева. Агата Муцениеце обижена на коллегу Ивана Урганта. Не так давно Хрусталев судил номер актрисы и дал ей очень низкие баллы.

"Мне бы хотелось спросить у Мити, почему он врет, что ставил мне высокие оценки?" – высказала недовольство артистка.

Дмитрий от неожиданности начал нелепо оправдываться. В итоге Агата заявила, что пошутила.

Муцениеце отметила также, что низкие баллы жюри очень расстраивают ее. Актриса отметила, что до участия в ледовом шоу на коньках не стояла вообще. Знаменитость оставила попытки угодить экспертам, теперь она будет кататься только для зрителей.

Иван Ургант посочувствовал гостье шоу. Телеведущий в шутку предложил Муцениеце дать взятку членам жюри. Тренеру Татьяне Тарасовой он предложил подарить шубу.

Поддержали Агату Муцениеце и зрители "Вечернего Урганта". В Сети актрисе желают дойти до финала ледового проекта.

"Агата очень не плохо катается, оценки их паре реально занижены😑 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Приятная, располагающая к себе. Надеюсь, что в "Ледниковом периоде" она продержится с Александром подольше", "Агата безумно красиво катается 🥰любовь, любовь , любовь ❤️Я надеюсь , что будут адекватные оценки", – рассуждают обитатели Интернета.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 11:10 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость889611
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Кто эта очередная безликая бездарность?
Гость890902
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безграмотной графоманке алексеевой самое время повторить школьную программу,слово жюри пишется через ю.
1

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