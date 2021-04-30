"Спалил всю контору": сын Прилучного разоблачил вранье Муцениеце о подаренном авто за 20 миллионов

Звезда сериалов "Крюк", "В клетке", "Тобол" впервые за долгое время опубликовала на своем ютуб-канале влог "Прилучные будни". Агата Муцениеце показала, как вместе с детьми едет в гости за город.
В кадре Муцениеце появилась за рулем Mercedes-Benz Maybach. Ранее ходили слухи, что авто стоимостью 20 миллионов Агате подарил новый ухажер. Дескать, расположения актрисы добивается неприлично богатый мужчина.
"Как вам наш новый "Майбах"?" – спрашивает на камеру Агата. Ее тут же поправляет сидящий на заднем сиденье сын Тимофей. "Это не твой", – говорит мальчик.
Замечание наследника вызвало у Муцениеце улыбку. Артистке пришлось сделать признание.
"Тима, спалил всю контору. Конечно же не мой, ладно. Попонтоваться же можно? Друг дал присмотреть за его тачкой ненадолго", - рассказала Агата Муцениеце.
По словам актрисы, она поклялась приятелю, что будет пылинки сдувать с дорогостоящего авто. Муцениеце отметила, что не разрешает детям есть в салоне машины. Более того, она запретила даже заносить туда свертки с фастфудом, чтобы транспортное средство не провоняло едой.
Справедливости ради стоит отменить, что разговоры о богатом любовнике и дорогом подарке спровоцировала сама Агата Муцениеце. В середине марта знаменитость опубликовала в "Сторис" соцсети "Инстаграм" ролик, в котором сидит за рулем роскошной иномарки. На видео артистка говорила подруге, что авто ей презентовал Брэд Питт.
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