"Все бабы": преданная Прилучным Муцениеце плюнула в мужчин-актеров

Теперь Агата Муцениеце будет выбирать ухажеров в далеких от шоу-бизнеса сферах.

32-летняя актриса Агата Муцениеце призналась, что больше не смотрит на мужчин из кинотусовки. По словам знаменитости, из актеров получаются посредственные мужья. Дескать, у большинства артистов нет стержня.

"Мы обсудили, что все актеры — бабы", – оплевала коллег мужского пола Муцениеце в личном влоге на "Ютуб". Агата отметила, что с мужчинами из мира кино "можно подраться из-за косметички". Знаменитость добавила также, что артисты в реальности мало походят на свои экранные образы.

Агата Муцениеце рассказала также, что больше не держит обиду на предавшего ее экс-мужа Павла Прилучного. Ради детей актриса готова быть другом бывшему избраннику. Кроме того, знаменитость не станет препятствовать общению наследников с новой девушкой их отца – по слухам это звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович.

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным сконцентрирована на работе и саморазвитии. Кроме того, артистка полностью отказалась от алкоголя, а также избавилась от сомнительных друзей. Аскеза, говорит Агата, принесла ей только хорошее – она помолодела, сбросила вес, обрела душевные силы. Научилась Муцениеце справляться с чувством зависти. Ранее артистка не умела радоваться успехам других людей.