"На меня было совершено нападение": Павел Прилучный в красках описал страшные увечья

7 октября началась трансляция второго сезона сериала "В клетке". Главную роль, успешного бойца ММА по прозвищу Волчок, в проекте сыграл 33-летний Павел Прилучный.
В свежем интервью Павел Прилучный отметил, что сериал "В клетке" – очень мужественная картина. По словам актера, сегодня на экранах сплошь женственные герои, поэтому зритель истосковался по брутальным персонажам в кадре. Проекты, в которых герой подчеркнуто мужественный, всегда вызывают интерес у Павла. Все идет к тому, подчеркнул актер, что представители сильной половины человечества скоро будут выходить на люди в юбках.
Актер рассказал также, что в период съемок второго сезона сериала "В клетке" получил серьезные травмы. Увечья, по словам знаменитости, ему нанесли не в кадре.
"На меня было совершено нападение: четыре перелома челюсти, внутричерепная трещина, я вам скажу, эти ощущения — жесть", – в красках поведал Прилучный.
На больничном после избиения Павел был всего десять дней. Артисту с изувеченным лицом пришлось вернуться в кадр, чтобы не срывать график. В некоторых эпизодах второго сезона у Прилучного реальные отеки, синяки и запекшаяся кровь. К счастью, в тот момент боевых сцен было немного и по травмированному лицу в кадре его не били.
Напомним, в конце 2020 года Павла Прилучного избил владелец клуба "Завод" в Калининграде Владимир Семенов. Против хозяина ночного заведения было заведено уголовное дело. Между тем Семенов утверждал, что оборонялся от пьяного Прилучного.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос