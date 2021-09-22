Ходит в храм: Муцениеце заговорила о Боге не фоне обвинений в связи с женатым и изменах мужу

Актрисе приписывают роман со звездой сериалов.

Накануне известная актриса Галина Безрук сообщила, что разводится с мужем – звездой сериалов Артемом Алексеевым. Недавно мужчина загремел в психиатрическую клинику с психозом. По словам Галины, покинув стены больницы ее супруг перестал принимать лекарства и вновь начал пить. Ко всему прочему, Безрук нашла в телефоне Алексеева переписку с любовницей.

Актриса не стала называть имя разлучницы, однако отметила, что женщина давно знакома с Артемом, весьма известна и недавно сама пережила предательство благоверного. В Сети предположили, что Галина Безрук говорит об Агате Муцениеце. 32-летняя актриса не так давно развелась с коллегой по цеху Павлом Прилучным.

Известный блогер Андрей Петров в своем телеграм-канале заявил, что Агата Муцениеце была влюблена в Артема Алексеева во времена студенчества. Дескать, еще до развода актриса связалась с мужем Безрук. Откуда у Петрова информация, касающаяся личной жизни знаменитости, – неизвестно.

Муцениеце в свою очередь, связь с Алексеевым, опровергает. Актриса пригрозила засудить Петрова за клевету. Агата отметила, что всегда была верна мужу и является "святой". Знаменитость сообщила, что верит в Бога и ходит в храм по выходным.