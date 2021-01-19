"На все соглашается": жаркие забавы Муцениеце с коллегой по цеху попали на видео

Знаменитость снимается в фильме "Честный развод". Партнерами Агаты Муцениеце по площадке являются Александр Робак, Ирина Безряднова, Андрей Борисов.
В перерывах между дублями экс-супруга актера Павла Прилучного не теряет времени даром. Агата, облаченная в черное мини-платье на тонких бретельках, записывает видео для соцсети "ТикТок".
Вместе с коллегой по цеху Ириной Безрядновой Агата Муцениеце продемонстрировала горячий танец. Девушки плясали очень энергично, казалось, что грудь Муцениеце вот-вот выпадет из откровенного декольте. "Ира на все соглашается", – высказалась Агата о забавах с подругой.
Станцевала Агата Муцениеце и с Андреем Борисовым. В конце артистка даже в шутку отшлепала коллегу по цеху.
Напомним, ранее Агата Муцениеце рассказала, что в браке с Павлом Прилучным ее самооценка упала до нуля. Актрисе казалось, что она недостойна такого мужчину, как ее супруг. Во всех проблемах знаменитость винила только себя. Пока Агата рожала и воспитывала детей, Павел строил карьеру, его гонорары росли.
После развода Муцениеце стала чувствовать себя лучше. Знаменитость сконцентрировалась на карьере. Теперь ее чаще зовут на пробы.
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