"Милота": Кожевникова устроила сыну свидание с дочерью Топурии

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова сводила сыновей на премьеру музыкальной постановки "Щелкунчик". К семилетнему Ивану, шестилетнему Максиму и четырехлетнему Василию присоединилась дочь певицы Кети Топурии, Оливия. Наследница вокалистки летом отметила шестой день рождения.
По словам Кожевниковой, ее средний ребенок Максим с большой нежностью относится к Оливии. Артистка отметила, что у ее наследника появилась "дама сердца". Сын Марии и дочка Кети постоянно держались за ручки, как на свидании. "Милота", – прокомментировала поведение детей актриса в личном микроблоге. Также знаменитость опубликовала фото с красной дорожки.
В комментариях к публикации Марии Кожевниковой отметилась Кети Топурия. Вокалистка оставила несколько смайликов – красные сердечки и эмодзи "Смех до слез".
"Первая любовь это так мило😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Такие красавчики уже подросли👍 Оливия чудесная девочка!!! 👏👏👏", "Вылитая Кэти", – рассуждают под постом звезды "Универа" пользователи Сети.
Напомним, Мария Кожевникова родила сыновей в гражданском браке с предпринимателем Евгением Василевым. Долгое время актриса скрывала лицо третьего сына Василия. Таинственность, которую Мария создала вокруг своего младшего ребенка, породила массу домыслов. Ходили слухи, что у ребенка артистки проблемы со здоровьем. На сплетни о возможных недугах у крохи Кожевникова реагировала довольно резко. К счастью, с Василием все в порядке. Мария Кожевникова продемонстрировала мальчика подписчикам в день его четырехлетия. Артистка напомнила досужим сплетникам, что фото старших детей она начала публиковать только тогда, когда они подросли.