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Анна Евгеньевна Кузина

актриса
Анна Евгеньевна Кузина

Роль активистки и профсоюзного деятеля Яны Семакиной принесла украинской актрисе Анне Кузиной всенародную любовь и популярность. По специальности она – журналист, по состоянию души и признанию – артистка театра и кино. В последнем направлении продолжает плодотворно трудиться и сегодня.

Краткая биография

Анна Кузина должна была стать профессиональной спортсменкой, но из-за полученных травм оставила большой спорт. Тогда она и подумать не могла, что станет знаменитой актрисой, о которой заговорит вся страна.

Семья

Аня родилась в семье инженеров, которые трудились на одном заводе в Киеве. У нее есть младший на 10 лет брат Юра, который окончил Киевский театральный институт и стал продюсером (младше на 10 лет).

Детство и юность Анны Кузиной

С детства Аня росла всесторонне развитой личностью, хорошо училась. Любила петь и танцевать, посещала музыкальную школу по классу аккордеона, а с первого класса записалась в театральный кружок.

Родители также отправили ее в секцию по фигурному катанию, но позднее она выбрала другое направление – горные лыжи. На Чемпионате Украины по фристайлу среди юниоров Анна Кузина заняла 3 место, но получила травму. Это неприятное событие заставило ее задуматься о будущем и оставить профессиональный спорт.

После окончания школы девушка поступила в Львовский политех на факультет журналистики. В театральное училище Москвы и Киева ее не приняли. Уже в студенческие годы Аня обучалась импровизации в студии «Черный квадрат», позднее выступала в театральной студии «Сузір’я».

Карьера Анны Кузиной

В ее «послужном списке» - более 20 ролей в кино, но большинство из них второго плана. Также актриса играет в украинских театрах столицы, занимается озвучиванием, участвует в скетчкомах. Как творческая натура, постоянно пробует что-то новое и экспериментирует.

Путь в театр

В детстве Анна Кузина сыграла в театральной постановке «Зайка-зазнайка» и с того времени мечтала вернуться на сцену. После вуза 3 года служила в киевском театре «Дах». Ей посчастливилось заменить заболевшую актрису в «Шельменко-денщике». Следующие роли оказались не менее успешными – Наташа в классике «Васса Железнова», Олимпиада Самсоновна в «Свои люди, сочтемся».

В составе «Дикого театра» актриса приняла участие в украинских постановках «Ми всі дорослі люди», «Кицюня» и «Шрамы». Сегодня в перерывал между съемками Кузина играет в театре «Созвездие», а для этого возвращается из Москвы в Киев.

Путь в кино

Одновременно с театральными постановками актриса проходила кастинги в кино. Удача ей улыбнулась в 2005 году, когда Кузину утвердили на эпизодическую роль в мелодраматической киноленте «Далеко от Сансет-Бульвара». Следующая работа ждала в том же году – главная роль в комедии «С днем рождения, королева!».

Анна Кузина не стала актрисой одной роли. В разные периоды своей творческой карьеры она снялась в криминальной картине «Антиснайпер», триллере «Таинственный остров», телемыле «Доярка из Хацапетовки», комедии «Барин», детективе «Прокурорская проверка» и т. д. Все ее героини разные по характеру и судьбам.

Личная жизнь Анны Кузиной

Актриса тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Со своим будущим мужем познакомилась в 2014 году. Кто ее избранник и кем работает, так до сих пор неясно. Девушка не публикует совместные фото в Инстаграме, а в некоторых социальных сетях свои страницы и вовсе удалила за ненадобностью. В 2017 году родила сына.

Интересные факты

  • Анна не поступила в театральный вуз на бюджетные места из-за жесткой конкуренции и недостатка денег – на коммерческие.
  • Большая часть работ Кузиной – украинско-русские проекты. Так уж случилось, что актриса трудится на две страны.
  • В ситкоме «Универ. Новая общага» актриса снялась после 30 лет, хотя сыграла юную 20-летнюю студентку.
  • Анна пока не готова полностью переехать в Россию и оставить родителей и театр в Киеве, предпочитает часто отлучаться в командировки, но возвращаться.
  • Артистка постоянно занимается спортом. Считает, что это важно не только для здоровья, но и для хорошего настроения.

Роли Анны Кузиной

В кино актриса снимается с 2005 года. В ее фильмотеке содержится уже более 50 ролей, но большинство из них второго плана.

Фильмы

Самые успешные проекты с ее участием:

  • «Я тебя никому не отдам» - студентка консерватории;
  • «Антиснайпер» (3 и 4 часть) - Наташа Воснецова;
  • «Барин» - Заряна;
  • «Ярость» - Аллочка;
  • «Если бы да кабы» - Надя;
  • «Аметистовая сережка» - Евгения;
  • «Zомбоящик» - Наташа Ростова;
  • «Жены на тропе войны» - Саша Покровская;
  • «Джованни» - Анна.

Сериалы

Помимо полнометражных фильмов снимается в сериалах, один из них сделал ее всенародной любимицей:

  • «Доярка из Хацапетовки – 2» - Марина Бланк;
  • «Универ. Новая общага» - Яна Семакина;
  • «Прокурорская проверка» - Марина Самойленко;
  • «САШАТАНЯ» - Яна Семакина;
  • «Родные люди» - Марина;
  • «Ангелина» - Анна Рыбакова.

Анна Кузина сегодня

Актриса продолжает жить на две страны. Только теперь больше времени проводит в Москве, а в Киев регулярно летает на репетиции и театральные постановки. После декретного отпуска Анна вновь в строю.

Среди последних работ следует выделить сериал «Ангелина» и полнометражную комедию «Джованни». Анна Кузина счастлива в браке, воспитывает сына, но вопросы своей личной жизни по-прежнему игнорирует. 

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