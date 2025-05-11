Роль активистки и профсоюзного деятеля Яны Семакиной принесла украинской актрисе Анне Кузиной всенародную любовь и популярность. По специальности она – журналист, по состоянию души и признанию – артистка театра и кино. В последнем направлении продолжает плодотворно трудиться и сегодня.
Анна Кузина должна была стать профессиональной спортсменкой, но из-за полученных травм оставила большой спорт. Тогда она и подумать не могла, что станет знаменитой актрисой, о которой заговорит вся страна.
Аня родилась в семье инженеров, которые трудились на одном заводе в Киеве. У нее есть младший на 10 лет брат Юра, который окончил Киевский театральный институт и стал продюсером (младше на 10 лет).
С детства Аня росла всесторонне развитой личностью, хорошо училась. Любила петь и танцевать, посещала музыкальную школу по классу аккордеона, а с первого класса записалась в театральный кружок.
Родители также отправили ее в секцию по фигурному катанию, но позднее она выбрала другое направление – горные лыжи. На Чемпионате Украины по фристайлу среди юниоров Анна Кузина заняла 3 место, но получила травму. Это неприятное событие заставило ее задуматься о будущем и оставить профессиональный спорт.
После окончания школы девушка поступила в Львовский политех на факультет журналистики. В театральное училище Москвы и Киева ее не приняли. Уже в студенческие годы Аня обучалась импровизации в студии «Черный квадрат», позднее выступала в театральной студии «Сузір’я».
В ее «послужном списке» - более 20 ролей в кино, но большинство из них второго плана. Также актриса играет в украинских театрах столицы, занимается озвучиванием, участвует в скетчкомах. Как творческая натура, постоянно пробует что-то новое и экспериментирует.
В детстве Анна Кузина сыграла в театральной постановке «Зайка-зазнайка» и с того времени мечтала вернуться на сцену. После вуза 3 года служила в киевском театре «Дах». Ей посчастливилось заменить заболевшую актрису в «Шельменко-денщике». Следующие роли оказались не менее успешными – Наташа в классике «Васса Железнова», Олимпиада Самсоновна в «Свои люди, сочтемся».
В составе «Дикого театра» актриса приняла участие в украинских постановках «Ми всі дорослі люди», «Кицюня» и «Шрамы». Сегодня в перерывал между съемками Кузина играет в театре «Созвездие», а для этого возвращается из Москвы в Киев.
Одновременно с театральными постановками актриса проходила кастинги в кино. Удача ей улыбнулась в 2005 году, когда Кузину утвердили на эпизодическую роль в мелодраматической киноленте «Далеко от Сансет-Бульвара». Следующая работа ждала в том же году – главная роль в комедии «С днем рождения, королева!».
Анна Кузина не стала актрисой одной роли. В разные периоды своей творческой карьеры она снялась в криминальной картине «Антиснайпер», триллере «Таинственный остров», телемыле «Доярка из Хацапетовки», комедии «Барин», детективе «Прокурорская проверка» и т. д. Все ее героини разные по характеру и судьбам.
Актриса тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Со своим будущим мужем познакомилась в 2014 году. Кто ее избранник и кем работает, так до сих пор неясно. Девушка не публикует совместные фото в Инстаграме, а в некоторых социальных сетях свои страницы и вовсе удалила за ненадобностью. В 2017 году родила сына.
В кино актриса снимается с 2005 года. В ее фильмотеке содержится уже более 50 ролей, но большинство из них второго плана.
Самые успешные проекты с ее участием:
Помимо полнометражных фильмов снимается в сериалах, один из них сделал ее всенародной любимицей:
Актриса продолжает жить на две страны. Только теперь больше времени проводит в Москве, а в Киев регулярно летает на репетиции и театральные постановки. После декретного отпуска Анна вновь в строю.
Среди последних работ следует выделить сериал
«Ангелина» и полнометражную комедию «Джованни». Анна Кузина счастлива в браке,
воспитывает сына, но вопросы своей личной жизни по-прежнему игнорирует.