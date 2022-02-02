Звезда "Универа" Кожевникова о ролях Васильевой "через постель" и собственном прошлом

Актриса прокомментировала заявление коллеги по цеху.

Недавно 74-летняя актриса Татьяна Васильева заявила, что в молодости получала главные роли "через постель". Например, артистка крутила роман с режиссером Валентином Плучеком, когда работала в Театре Сатиры. Васильева уверена, что стала звездой именно благодаря этой связи.

Васильева спала с Плучеком 13 лет. Татьяна не была влюблена в режиссера, но как мужчина он казался ей приятным. Артистка уверена, что одного таланта иногда недостаточно, чтобы стать звездой. Многие даровитые актрисы прозябают в безызвестности из-за своей принципиальности, говорит Васильева. Дескать, секс в обмен на роли – это нормальная практика.

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова не поверила в то, что Татьяна Васильева могла публично высказать такое. Шокированная актриса выразила надежду, что ее 74-летняя коллега по цеху просто-напросто пошутила о ролях "через постель".

Сама Мария Кожевникова в прошлом тоже сталкивалась с интересом режиссеров и продюсеров, но никогда не пользовалась этим вниманием ради какой-либо выгоды.

"Для меня это неприемлемо", – призналась звезда ситкома.

Кожевникова отметила, боссы отечественной киноиндустрии действительно частенько снимают жен, подруг и родственников. Между тем на экраны пробиваются и те актеры, у которых нет никакого покровительства – главное здесь талант.

Мария рассказала также, что до появления в сериале "Универ" она пять лет работала исключительно в массовке и эпизодах. Актриса гордится тем, что стала звездой без чьей-либо помощи.

"Это такой путь, который ты ценишь, когда попадаешь в обойму", – заявила Кожевникова.