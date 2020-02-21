"Проблемы с позвонками?": Мороз показала Устинову с зафиксированной шеей

В конце февраля на сцене МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля "Чайка". В постановке режиссера Оскараса Коршуноваса участвуют Дарья Мороз, Игорь Верник, Станислав Любшин, Светлана Устинова, Евгения Добровольская, Евгений Сытый и другие.
По словам звезды сериала "Содержанки" Дарьи Мороз, работа почти завершена. "Вышли на финишную прямую. Премьера 28-29 февраля!" – написала актриса в личном "Инстаграм".
Также знаменитость опубликовала видеозапись, которую сделала на репетиции. Дарья показала коллег по цеху во время перерыва. Актеры рассредоточились по сцене, каждый занят своим делом.
В кадр попала актриса Светлана Устинова, повторяющая реплики. Интересно, что шею артистки охватывал массивный бандаж. Это медицинское приспособление применяется для лечения переломов, остеохондроза, невралгии, радикулита и других недугов верхнего отдела позвоночника.
Подписчики не могли не заметить повязку на Устиновой. Перепуганные пользователи Сети попросили звезду сериала "Содержанки" Дарью Мороз рассказать, что случилось с ее коллегой.
"У Светланы Устиновой проблемы с шейными позвонками?" – уточнил комментатор. "Костюм", – успокоила его звезда сериала "Содержанки". "Фух, блин, а я-то подумал уже неладное..." – ответил фанат.
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