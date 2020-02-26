"Люблю молодых": звезда сериала "Содержанки" сделала смелое заявление

Александра Ребенок на своей странице в "Инстаграм" опубликовала снимок со съемочной площадки нового короткометражного фильма. На фотографии, судя по всему, запечатлен момент, когда актриса вместе со своим коллегой по цеху Алексеем Аграновичем работают над сценарием.
"Дорогу Новыму!)", – объявила Александра Ребенок, сразу уточнив, что в данном случае не намекает на Алексея Аграновича. Ее слова, добавила актриса, касаются режиссеров – студентов и уже выпускников. Также звезда сериала "Содержанки" раскрыла, что сейчас работает на съемках короткометражки "Роман" режиссера Юрия Хмельницкого.
"Люблю молодых и смелых", – при помощи хэштегов выразила Александра Ребенок свою позицию.
Студенческие фильмы, по ее словам, это интересно, хоть и участие в таких проектах может вызывать некие смешанные чувства. Впрочем, оговорилась актриса, последнее замечание явно не касается того фильма, в котором она снимается.
Отметим, второй сезон сериала "Содержанки", так же как и первый, выходит эксклюзивно на видеосервисе START. Выход премьерного эпизода стал настоящим событием в мире российского телевидения. Судя по отзывам, многие зрители ждут выхода новых серий даже не ради продвижения по закрученному сюжету, а ради новых откровенных сцен.
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