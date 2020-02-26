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Сериалы

"Люблю молодых": звезда сериала "Содержанки" сделала смелое заявление

Александра Ребенок. Фото: instagram.com/sasharebenok
Актриса Александра Ребенок стала известна и любима широкому российскому зрителю благодаря своему участию в съемках таких сериалов, как "Мертвое озеро" и "Содержанки". Как показала практика, ее энергии хватает и на многие другие проекты.
прочитано 300 раз

Александра Ребенок на своей странице в "Инстаграм" опубликовала снимок со съемочной площадки нового короткометражного фильма. На фотографии, судя по всему, запечатлен момент, когда актриса вместе со своим коллегой по цеху Алексеем Аграновичем работают над сценарием.

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"Содержанки" – 1 сезон (сериал)

"Дорогу Новыму!)", – объявила Александра Ребенок, сразу уточнив, что в данном случае не намекает на Алексея Аграновича. Ее слова, добавила актриса, касаются режиссеров – студентов и уже выпускников. Также звезда сериала "Содержанки" раскрыла, что сейчас работает на съемках короткометражки "Роман" режиссера Юрия Хмельницкого.

"Люблю молодых и смелых", – при помощи хэштегов выразила Александра Ребенок свою позицию.

Студенческие фильмы, по ее словам, это интересно, хоть и участие в таких проектах может вызывать некие смешанные чувства. Впрочем, оговорилась актриса, последнее замечание явно не касается того фильма, в котором она снимается.

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Публикация от Alexandra Rebenok (@sasharebenok)

Отметим, второй сезон сериала "Содержанки", так же как и первый, выходит эксклюзивно на видеосервисе START. Выход премьерного эпизода стал настоящим событием в мире российского телевидения. Судя по отзывам, многие зрители ждут выхода новых серий даже не ради продвижения по закрученному сюжету, а ради новых откровенных сцен.

Автор: 26 февраля 2020, 15:10

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