Олигархи вывозили девушек толпами: Кравец высказалась о сериале "Содержанки"

По словам Кравец, она слышала много историй о том, как в начале 2000-х олигархи привозили девушек из провинции, обещая золотые горы, пользовались ими и выкидывали на улицу. "Не очень хорошо с ними поступали", – сказала Алена. Она не удивилась бы воплощению в жизнь сюжета сериала "Содержанки".
Светская львица отметила, что обратить на себя внимание мужчины мало – необходимо завоевать сердце, стать для него единственной. "Для этого нужно потрудиться. Это вам не содержанкой быть!" – подчеркнула знаменитость.
Модель не одобряет стремление некоторых провинциалок найти "богатенького Буратино" и жить припеваючи за его счет. Алена уверена: так выбиться в люди невозможно. Содержанки, по мнению Кравец, живут одним днем. "Богатый мужчина для них – своеобразный "калиф на час", а о том, что будет дальше, они не думают", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Напомним, что муж светской львицы – бизнесмен Руслан Кравец. Ради блондинки предприниматель ушел от первой жены. Алена не скрывает, что, когда познакомилась с будущим супругом, вокруг него вились толпы барышень. Она никогда не рассматривала Руслана как "лакомый кусочек", не охотилась за его кошельком, потому что сама была успешна и неплохо зарабатывала.
Второй сезон сериала "Содержанки" вышел 30 января 2020 года. Новые эпизоды наделали много шума.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Меня тошнит от стариков...
Как бы вы назвали дочь?
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!