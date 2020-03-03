Звезда сериала "Содержанки" показала необычное фото в купальнике

Сериал "Содержанки" ознаменовал собой начало новой эры чувственности на российских телеэкранах. Зрители стали свидетелями множества откровенных сцен в исполнении актрис, от которых раньше подобного ожидать не могли.
Первая из трех фотографий Александры Ребенок на ее странице в "Инстаграм" полностью соответствует этому реноме. Одетая в элегантный черный купальник звезда сериала "Содержанки" лежит на белоснежном песке в соблазнительной позе. Провокационная композиция переворачивается с ног на голову на втором снимке, где к актрисе подходит ее ребенок. Третий кадр показывает артистку от души смеющейся.
Судя по тексту, именно о семейном отдыхе Александра Ребенок захотела поговорить с подписчиками. Она спросила у комментаторов, часто ли они отдыхают в таком формате.
Многие решили поделиться своими историями. Некоторые не смогли сдержать восхищения от ярких жизнерадостных фотографий с Александрой Ребенок. Наибольший отклик вызвал неожиданный поворот сюжета в серии снимков, которая начиналась как откровенная фотосессия, а закончилась кадром из семейной комедии.
Напомним, сериал "Содержанки" рассказывает о тайной и не всегда пристойной жизни столичного бомонда. Александра Ребенок исполняет роль фотографа Ольги Крутовой, которая, кажется, знает о героях даже больше, чем они сами.
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