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Сериалы

"Какой красивый": Зудину восхитил полуголый муж Боярской

Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова Олега Табакова Марина Зудина не сразу узнала коллегу по цеху Максима Матвеева. Артистка отметила, что супруг Елизаветы Боярской хорош собой.
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Мониторя соцсети, Марина Зудина наткнулась на черно-белый снимок полуголого Максима Матвеева. Артист запечатлен на сцене театра. 54-летняя вдова Табакова призналась, что Матвеев не только потрясающе красив, но и невероятно талантлив.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

Оказалось, накануне Марина смотрела сериал "Триггер", в котором Максим исполняет главную роль. Впечатлениями от теленовеллы знаменитость делиться не стала. Вместо этого она посетовала, что давно не играла с Матвеевым в совместных спектаклях.

"А я думаю... Боже, какой красивый мужчина! Дорогой, добрый, внимательный и талантливый партнер по спектаклям. Жаль, что не играем сейчас!" – написала Марина Зудина под публикацией в инстаграм-аккаунте Театра Олега Табакова.

Отметим, что не так давно супруг Елизаветы Боярской рассказал, почему ушел из МХТ имени Чехова, где служил с 2003 года. По словам Матвеева, готовясь к роли в сериале "Триггер", он общался с психотерапевтом и понял, что хочет больше времени проводить дома – с женой и детьми.

Более того, Максим решил переехать из Москвы в Санкт-Петербург. Артист отметил, что в Северной столице меньше пробок, а рядом с домом, в Аничковом дворце, много развивающих кружков для малышей.

Добавим, что Марина Зудина в последнее время редко выходит на театральную сцену, зато активно снимается в кино. Не так давно стартовал показ второго сезона сериала с участием вдовы Табакова "Содержанки".

5 марта 2020, 10:54
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