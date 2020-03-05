Богомолов сыграет важную роль в сериале про Шерлока Холмса

Для тонких ценителей Константин Богомолов известен в первую очередь как яркий театральный режиссер. Любители остросюжетных и лихо закрученных сюжетов благодарны ему за сериал "Содержанки".
В первом сезоне ленты режиссер лично появлялся в кадре. Примечательно, что это не первая его проба себя в качестве актера. Увидеть молодого Константина Богомолова в кадре можно в фильме 1987 года "Гобсек".
Неизвестно, чем бы обусловлен столь долгий перерыв, однако после появления в "Содержанках" в 2019 году Константин Богомолов, кажется, нашел для себя новое призвание. Он вновь появится на российских экранах в качестве актера.
В сериале "Шерлок в России" Константин Богомолов сыграет роль обер-полицмейстера Знаменского. Сообщается, что эта фигура будет играть далеко не последнюю роль в повествовании. Фактически, он станет главным антагонистом главного героя, своего рода русским ответом профессору Мориарти.
Создатели не жалеют ярких красок для описания обер-полицмейстера Знаменского. "Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный", – цитирует RT пресс-службу видеосервиса START. Впрочем, возможно, что первое впечатление окажется обманчивым.
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