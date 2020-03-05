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Сериалы

Богомолов сыграет важную роль в сериале про Шерлока Холмса

Видеосервис START запускает новый сериал "Шерлок в России" о приключениях легендарного сыщика с берегов Темзы в Санкт-Петербурге времен правления императора Александра III. Сообщается, что довольно важную роль в новой ленте сыграет Константин Богомолов, известный не только как выдающийся театральный режиссер, но и как муж Ксении Собчак.
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Для тонких ценителей Константин Богомолов известен в первую очередь как яркий театральный режиссер. Любители остросюжетных и лихо закрученных сюжетов благодарны ему за сериал "Содержанки".

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"Содержанки" – 1 сезон (сериал)

В первом сезоне ленты режиссер лично появлялся в кадре. Примечательно, что это не первая его проба себя в качестве актера. Увидеть молодого Константина Богомолова в кадре можно в фильме 1987 года "Гобсек".

Неизвестно, чем бы обусловлен столь долгий перерыв, однако после появления в "Содержанках" в 2019 году Константин Богомолов, кажется, нашел для себя новое призвание. Он вновь появится на российских экранах в качестве актера.

В сериале "Шерлок в России" Константин Богомолов сыграет роль обер-полицмейстера Знаменского. Сообщается, что эта фигура будет играть далеко не последнюю роль в повествовании. Фактически, он станет главным антагонистом главного героя, своего рода русским ответом профессору Мориарти.

Создатели не жалеют ярких красок для описания обер-полицмейстера Знаменского. "Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный", – цитирует RT пресс-службу видеосервиса START. Впрочем, возможно, что первое впечатление окажется обманчивым. 

Съемки первого сезона сериала "Шерлок в России" уже завершены. Лента будет состоять из восьми серий, каждая из которых будет длиться 48 минут.
Автор: 5 марта 2020, 15:32

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