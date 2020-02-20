Виторгану и Богомолову припомнили позорный момент

О скандальном эпизоде с участием бывшего и нынешнего мужа Ксении Собчак в ироничном ключе говорит один из героев многосерийного фильма. Персонаж актера Семена Штейнберга смотрит видео, на котором дерутся мужчина и женщина.
В кадре герои артистов Александры Ревенко и Артема Кошмана вцепившись в волосы друг друга, катаются по полу. "Это позор. Какой-то Богомолов с Виторганом", – комментирует происходящее Штейнберг.
Напомним, год назад Максим Виторган и Константин Богомолов подрались в центре Москвы. По словам очевидцев, режиссер находился в кафе, когда туда ворвался актер. После этого Максим и Константин вышли на улицу. В заведение Богомолов вернулся с разбитым носом и окровавленным лицом. Виторган в потасовке не пострадал.
Интересно, что после происшествия режиссер пожаловался на перелом носа и смещенные кости черепа. Однако спустя пару дней он как ни в чем не бывало кланялся зрителям после спектакля.
Отметим, что незадолго до скандальной драки в СМИ муссировался слух о том, что жена Максима Виторгана Ксения Собчак закрутила роман с Константам Богомоловым. Поговаривали, что любовники настолько обнаглели, что не раз появлялись вместе в публичных местах.
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