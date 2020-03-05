"Кожу разрежут и натянут": Зудина рассказала о пластике и сохранении молодости

По словам знаменитости, она старается не сильно ограничивать себя в еде. Как только Марина ставит себя в какие-то рамки, у нее открывается недюжинный аппетит, поэтому она старается придерживаться дробного питания: есть понемногу и часто.
Зудина занимается спортом. Она плавает, ходит пешком и бегает на дорожке. Артистка признается, что любит ходить быстро, ее это "гармонизирует". "Я люблю массаж, хамам, спа-процедуры – это меня расслабляет. Это для меня неотъемлемая часть. Естественно, я делаю процедуры для лица", - поведала вдова Олега Табакова.
Марина Зудина рассказала, что в уходе за кожей может рекомендовать только инъекции гиалуроновой кислоты, во всем остальном она не советчик. Звезда сериала "Содержанки" уже попробовала ботокс, однако эффект от него ей не понравился. Актрисе казалось, что вместо лица у нее маска.
Процедура, которую артистка делает регулярно, – это лазерный пилинг. Также, по мнению звезды, после определенного возраста можно вводить филлеры, этот метод она уже с успехом практикует.
"Филлеры, кстати, это тоже пластика – контурная пластика. А у нас считается, что пластика – это когда со всех сторон кожу разрежут и натянут", – цитирует звезду сериала "Содержанки" Womanhit.ru.
Актриса добавила, что к пластике скорее бы отнесла введение под кожу мезонитей для подтяжки лица. Такой метод коррекции возрастных изменений Марина Зудина еще не пробовала.
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