"Похожа на папу": Десятилетняя дочь Богомолова и Мороз взорвала Сеть

Дочка Дарьи Мороз и Константина Богомолова произвела в Сети фурор. Мать разместила редкие архивные снимки девочки.

Дарья Мороз разместила в инстаграм-канале кадры маленькой Анны в честь ее первого юбилея. По фотографиям заметны этапы взросления ребенка и нежное отношение звездных родителей к своему чаду.

Артистка призналась, что годы подрастания дочери пролетели быстро. Она отметила, что умиляется наследницей, а Константин Богомолов ей гордится. В Инстаграм Дарья Мороз обращается к малышке совсем официально – "Анна Константинна", словно у пятиклассницы есть особый статус.

Поклонники актрисы были очарованы снимками ее дочери. "Необычайно хороша". "Девчонка – прелесть!", "Какая красавица!", "Ого как она похожа на папу", – выразились пользователи Сети. Подписчики инстаграм-канала Дарьи Мороз поздравили ее с днем рождения Анны и оставили добрые пожелания. Знаменитости тоже подключились к череде поздравлений. Комментарии к посту оставили Эвелина Хромченко, Елизавета Боярская, Светлана Устинова, Юлия Снигирь, Наталья Подольская и другие звезды.



Напомним, что Дарья Мороз дала фанатам повод для слухов о романе с Игорем Верником. Артистка сделала пикантный снимок с коллегой, вытянув губы для поцелуя. Игорь Верник разместил кадр в соцсети и привлек внимание пользователей к Дарье Мороз.