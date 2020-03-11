Мишуков из "Содержанок" о разводе и последующих похоронах: Одиночество прибило меня

Звезда сериала "Содержанки" Владимир Мишуков впервые рассказал о разводе. Брак знаменитости продлился 23 года.

Владимир Мишуков расторг отношения с супругой три года назад. По словам 50-летнего артиста, причиной развала семьи стало отсутствие понимания. Звезда сериала "Содержанки" добавила, что разойтись на дружеской ноте не удалось.

Мишуков и его бывшая жена общаются только через детей. Наследники звезды сериала "Содержанки" уже совсем самостоятельные. У пары четверо отпрысков. По некоторым данным, у младшего ребенка Мишукова синдром Дауна.

Владимир присутствовал во время появления наследников на свет. Сыновья звезды сериала "Содержанки" родились в медицинском учреждении, а дочери – дома. Первые роды у супруги Мишуков принял сам: акушерка опаздывала, поэтому пришлось делать все за нее. По словам актера, внутренне он был готов к подобному повороту событий.

Говоря о новых отношениях, Мишуков не скрывает, что три года не мог завести роман – не получалось освободиться от прошлой связи. "И постоянно испытывал флешбэки, такие сильные откаты назад", - признался актер из сериала "Содержанки".

Лишь прошлым летом Владимир почувствовал, что готов двигаться дальше. Артист намекнул, что все это время рядом была женщина, чувства к которой он сдерживал, подсознательно блокируя новые отношения. Когда Мишуков разобрался в себе, избранница, видимо, устав ждать, отвергла его.

Актер из сериала "Содержанки" поведал, что минувшей осенью был морально надломлен. На звезду свалилось множество бед: девушка, которой он открылся, ушла, младшая дочь сломала челюсть в трех местах, мать умерла от рака. "Я похоронил ее в ноябре. Одиночество прибило меня к земле", – цитирует Владимира Мишукова HELLO!