Звезда сериала "САШАТАНЯ" раскрыла детали нового сезона

В сериале "САШАТАНЯ" Лариса Баранова исполняет роль Лили Волковой, подруги главной героини. По словам актрисы, в шестом сезоне ее персонаж наконец повзрослеет. Материнство изменило девушку.
Лиля будет постепенно превращаться в настоящую леди. Это, естественно, отразится на внешнем виде героини. Она откажется от хиппи-атрибутики. Изменятся интересы Волковой – персонаж перестанет посещать сборища любителей Толкина и проводить спиритические сеансы.
Теперь героине Ларисы Барановой нравится быть просто женой и матерью. Девушка безумно счастлива уже от того, что у нее есть семья.
Как заметила Баранова, шестой сезон сериала "САШАТАНЯ" обещает быть очень насыщенным на события. Центральные персонажи ситкома, Саша и Маша, будут конфликтовать. В какой-то момент ситуация выйдет из-под контроля и они подерутся. Алеша Сергеев начнет готовиться к школе. Родителям мальчика придется вновь взять в руки букварь.
Перемены ожидают Сильвестра Андреевича. Он вновь займется бизнесом. Герой откроет собственное производство коньяка. Бывший олигарх вновь попытается войти в список самых богатых людей в стране. На пути к цели персонажа сериала "САШАТАНЯ" ждет много препятствий.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Дом 2
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Цвет кожи