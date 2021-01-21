Голосила на заднем сиденье: звезда сериала "СашаТаня" до смерти напугала таксиста стремительными родами

Звезда сериала "СашаТаня" рассказала о том, как стремительно ее малыш появился на свет. Актриса Алина Ланина напугала таксиста.

Не так давно знаменитость стала мамой. Алина Ланина родила мальчика, которого назвали Лев. В личном микроблоге звезда сериала "СашаТаня" рассказала подробности появления малыша на свет.

По словам Ланиной, она тщательно подошла к выбору роддома. Актриса решила рожать платно. Подходящее медицинское учреждение, по словам Алины, находилось в часе езды от дома.

"Да, я рисковая, зная предрасположенность к скоростному родоразрешению, решилась на роддом в часе езды от дома. Это без пробок", – отметила звезда сериала "СашаТаня".

В день икс Алина Ланина поехала в клинику на такси. По словам актрисы, водитель был в панике.

Сидя на заднем сидении, рожающая знаменитость громко и низко голосила: "навстречу, навстречу..." – так учили на курсах для беременных. Находясь в ужасе от происходящего, мужчина проехал мимо роддома и провел артистке незапланированную экскурсию по городу.

"Таксист с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий", – поведала звезда сериала "СашаТаня".

К счастью, все разрешилось как нельзя лучше. Ланина рожала в воде. Уже через 40 минут после прибытия в центр акушерства Алина держала на руках сына.