Голосила на заднем сиденье: звезда сериала "СашаТаня" до смерти напугала таксиста стремительными родами

Не так давно знаменитость стала мамой. Алина Ланина родила мальчика, которого назвали Лев. В личном микроблоге звезда сериала "СашаТаня" рассказала подробности появления малыша на свет.
По словам Ланиной, она тщательно подошла к выбору роддома. Актриса решила рожать платно. Подходящее медицинское учреждение, по словам Алины, находилось в часе езды от дома.
"Да, я рисковая, зная предрасположенность к скоростному родоразрешению, решилась на роддом в часе езды от дома. Это без пробок", – отметила звезда сериала "СашаТаня".
В день икс Алина Ланина поехала в клинику на такси. По словам актрисы, водитель был в панике.
Сидя на заднем сидении, рожающая знаменитость громко и низко голосила: "навстречу, навстречу..." – так учили на курсах для беременных. Находясь в ужасе от происходящего, мужчина проехал мимо роддома и провел артистке незапланированную экскурсию по городу.
"Таксист с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом. Не самый близкий", – поведала звезда сериала "СашаТаня".
К счастью, все разрешилось как нельзя лучше. Ланина рожала в воде. Уже через 40 минут после прибытия в центр акушерства Алина держала на руках сына.
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