"Я недостаточно VIP-персона для нее": няня отказалась устраиваться к небогатой звезде "САШИТАНИ"

В декабре 2020 года звезда ситкома "САШАТАНЯ" Алина Ланина родила сына, Льва. В декрете артистка засиживаться не стала – уже через полгода вернулась к съемкам. По словам Алины, находиться в отпуске по уходу за ребенком положенные полтора года она не могла – такой долгий перерыв может поставить жирный крест на карьере.
Пока Ланина на съемках, за ее малышом присматривает няня. Найти хорошую помощницу – сложная задача, призналась артистка ситкома. Алина была напугана страшными историями о гувернантках-истязательницах, поэтому обратилась в специализированное агентство. Звезда сериала "САШАТАНЯ" была уверена, что поиск через организацию убережет ее от проблем, но вышло с точностью до наоборот.
Агентство присылало актрисе максимально странных дам. Потенциальные няни просили огромные зарплаты, между тем работать собирались не более двух часов в день. Однажды Ланина договорилась о встрече с помощницей, готовилась к ее приезду, но в назначенное время женщина не явилась и перестала выходить на связь. Из соцсетей Алина узнала, что кандидатка внезапно ушла в монастырь. Как-то раз соискательница заявила, что не будет работать со звездой "САШИТАНИ", так как считает ее недостаточно статусной и состоятельной.
"Одна няня сказала, что я недостаточно VIP-персона для нее, при этом она не была гувернанткой, говорящей на пяти языках или обладающей специальными методиками", – поделилась Ланина.
В какой-то момент у Алины опустились руки. Последней каплей стал несчастный случай, который произошел с няней, – подходящая по всем параметрам женщина сломала руку и не смогла выйти на работу.
Найти гувернантку Ланиной помог случай. Разговаривая с подругой, с которой не виделась несколько лет, Алина поделилась своей проблемой. Приятельница свела актрису с отличным специалистом.
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