С головы до пяточек: звезда "САШИТАНИ" показала двухмесячного сына

Знаменитость стала мамой 13 декабря 2020 года. Как признавалась Алина Ланина, малыш, которого назвали Львом, появился на свет через 40 минут после ее приезда в перинатальный центр. Звезда сериала "САШАТАНЯ" рожала в воде, и этот процесс не был для нее травмирующим. Сложными оказались первые несколько суток в качестве родителя.
В личном микроблоге Алина Ланина продемонстрировала короткий ролик. В кадре артистка зацеловывает младенца с головы до пяточек. Звезда сериала "САШАТАНЯ" впервые показала личико отпрыска.
Материнство изменило актрису. Алина перестала во всем стремиться к идеалу. На перфекционизм, как заметила Ланина, больше не остается времени. Малыш научил знаменитость наслаждаться моментом.
После рождения крохи у звезды сериала "САШАТАНЯ" появилось слишком много советчиков. Опытные мамы постоянно пишут ей рекомендации по уходу и воспитанию крохи. Артистка к чужому мнению не прислушивается. У Ланиной на это счет есть собственное мнение.
Отметим, что актриса скрывает личность супруга. Муж Алины Ланиной не имеет отношения к кино. По словам звезды сериала "САШАТАНЯ", ранее ее избранник тоже был артистом, но ушел из профессии.
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