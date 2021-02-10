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С головы до пяточек: звезда

С головы до пяточек: звезда "САШИТАНИ" показала двухмесячного сына

Алина Ланина. Кадр из "Ветер в лицо" (2014)
Актриса Алина Ланина показала трогательное видео с наследником. Звезда сериала "САШАТАНЯ" души не чает в первенце.
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Знаменитость стала мамой 13 декабря 2020 года. Как признавалась Алина Ланина, малыш, которого назвали Львом, появился на свет через 40 минут после ее приезда в перинатальный центр. Звезда сериала "САШАТАНЯ" рожала в воде, и этот процесс не был для нее травмирующим. Сложными оказались первые несколько суток в качестве родителя.

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В личном микроблоге Алина Ланина продемонстрировала короткий ролик. В кадре артистка зацеловывает младенца с головы до пяточек. Звезда сериала "САШАТАНЯ" впервые показала личико отпрыска.

Материнство изменило актрису. Алина перестала во всем стремиться к идеалу. На перфекционизм, как заметила Ланина, больше не остается времени. Малыш научил знаменитость наслаждаться моментом.

После рождения крохи у звезды сериала "САШАТАНЯ" появилось слишком много советчиков. Опытные мамы постоянно пишут ей рекомендации по уходу и воспитанию крохи. Артистка к чужому мнению не прислушивается. У Ланиной на это счет есть собственное мнение.

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Публикация от ТА САМАЯ АКТРИСА ИЗ ТВОЕГО ТВ (@alilanina)

Отметим, что актриса скрывает личность супруга. Муж Алины Ланиной не имеет отношения к кино. По словам звезды сериала "САШАТАНЯ", ранее ее избранник тоже был артистом, но ушел из профессии.

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Автор: 10 февраля 2021, 11:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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