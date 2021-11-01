От заявившейся на пробы с жуткими прыщами звезды "САШИТАНИ" шарахались люди

Год назад звезда сериала "САШАТАНЯ" Алина Ланина впервые стала мамой. Уже через месяц после рождения сына актриса начала ходить на пробы. Все попытки Ланиной получить работу были безуспешны. Из-за гормональной перестройки на лице знаменитости появились жуткие прыщи. Продюсеры и режиссеры буквально шарахались от артистки.
Сыпь была слишком заметной. Загримировать ее не получалось. Ланина ходила по врачам, но те только разводили руками. Алина кормила грудью, поэтому доктора не могли назначить лечение.
Полгода звезда сериала "САШАТАНЯ" не выходила на площадку. Актрису отказывались снимать даже тогда, когда ее лицо пришло в норму.
По словам Ланиной, лечить прыщи пришлось долго. Первое время она использовала только безопасную для ребенка мазь. Когда воспаление исчезло, Алина пошла к косметологу. Кожу знаменитости восстанавливали газожидкостным пилингом, уходовыми процедурами. Актрисе делали чистку и массаж по особой методике.
Звезда сериала "САШАТАНЯ" считает, что инъекции "красоты" визуально делают женщину старше, поэтому она предпочитает массаж лица. "Мой косметолог в перчатках растягивает мышцы лица через рот. А затем специальными массажерами проходится по скрытым линиям", – поделилась Ланина. Эффект от процедуры, утверждает знаменитость, фантастический.
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