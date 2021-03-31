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Сериалы
Звезда сериала "СашаТаня" заставила нахваливать маленького сына в Сети

Звезда сериала "СашаТаня" заставила нахваливать маленького сына в Сети

Звезда сериала "САШАТАНЯ" души не чает в первенце. Актриса Алина Ланина напросилась на комплименты.
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Звезда сериала "САШАТАНЯ" стала мамой в середине декабря. Сильные схватки у актрисы начались уже по пути в роддом. Алина Ланина, сидя на заднем сиденье такси, начала настраиваться на процесс появления малыша. Она выкрикивала слово "навстречу" – так учили на курсах будущих мам. Надо ли говорить, что Ланина сильно испугала водителя. От шока мужчина проехал мимо перинатального центра. К счастью, Алина вовремя попала к медикам и родила здорового мальчика. Ребенка назвали Львом.

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В личном микроблоге звезда сериала "САШАТАНЯ" показала архивное фото. В кадре она держит сына. Алина Ланина отметила, что снимок был сделан, когда Льву был всего месяц. Также артистка обратилась к подписчикам личного микроблога. Она в шутку потребовала нахваливать ее кроху в комментариях. "Британские ученые выяснили, что комплименты ребенку восполняют ресурс молодой мамочки", – отметила Ланина.

Интернет-обитатели на просьбу отозвались с радостью. Они отметили, что Лев унаследовал мамины глаза.

"Сладкий малыш😍🐣красавчик😇(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Счастья вам и здоровья 😍😍😍", "Ой милашка очаровашка 💙💙💙✨", "Ути з бозе мой, шладкий пупсик😍❤️", – отмечали пользователи Сети.

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Публикация от ТА САМАЯ АКТРИСА ИЗ ТВОЕГО ТВ (@alilanina)

Добавим, ранее Алина Ланина рассказала о неудачных пробах. Актриса процитировала причины, по которым ее отказывались брать в те или иные проекты. Иногда они противоречили друг другу.

"Слишком молода", "Ой, уже взрослая". "Слишком красивая", "Простушка", "Нужна брюнетка", "Ну, не совсем блондинка", "Уже слишком популярна, ищем новое лицо", "Не очень известная", – перечислила звезда сериала "САШАТАНЯ".

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Кадр из сериала "Скалолазка" (2013)
Автор: 31 марта 2021, 13:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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