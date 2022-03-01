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Сериалы
Гнобят, а она держится: справедливо ли Карпович из "Папиных дочек" постоянно подвергается нападкам

Гнобят, а она держится: справедливо ли Карпович из "Папиных дочек" постоянно подвергается нападкам

1 марта день рождения празднует звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Актрисе исполняется 36.
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Выпускница Школы-студии МХАТ на экране уже 14 лет. Популярной Мирославу сделал ситком "Папины дочки", вышедший на экране в 2007 году. В ленте артистка сыграла глуповатую вертихвостку Машу Васнецову. Этому образу звезда подарила целых шесть лет, рискуя застрять в нем навсегда.

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 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Мирослава Карпович часто попадает на страницы светских хроник. Девушке постоянно приписывают романы с коллегами по цеху. Например, "папину дочку" подозревали в интрижке с коллегой по сикому Филиппом Бледным, певцом Егором Кридом, актером Аристархом Венесом и даже с вокалистом Сергеем Лазаревым. Во всех случаях сплетни на поверку оказывались неправдивыми.

Говорили также, что Мирослава Карпович пыталась увести от беременной супруги фигуриста Алексея Ягудина. Дескать, актриса отправляла спортсмену пикантные сообщения на телефон. Но и эта порочащая звезду "Папиных дочек" информация в итоге не подтвердилась.

Светские сплетники называли Карпович подлой разлучницей и охотницей за состоятельными мужчинами. Справедливо ли? На Мирославу то и дело лились потоки негатива, но она не теряла хладнокровия. На злобные выпады "папина дочка" всегда отвечала шуткой. Кроме того, артистка заявляла, что совесть ее чиста, ведь мама научила ее не брать чужое.

Очередная волна гнева обрушилась на Мирославу Карпович, когда летом 2020-го ее заподозрили в романе с актером сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Тогда артистов запечатлели на совместном отдыхе в Крыму. Оказалось, что "папина дочка" нашла общий язык с детьми актера от Агаты Муцениеце. Позже заговорили о том, что Карпович и Прилучный стали жить вместе.

Мирослава и Павел сплетни не комментировали, однако в Сети девушку вновь начали называть разлучницей. "Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей", – цитировала Карпович одно из многих ужасных сообщений, которые ей отправляют совершенно незнакомые люди. Между тем до сих пот точно не ясно, когда начался роман "папиной дочки" и "мажора". Возможно, Карпович и Прилучный сошлись уже после развода последнего, а не до, как утверждают в Интернете.

Кроме того, Мирославе Карпович постоянно достается за внешний вид. В Сети считаю, что девушка выглядит слишком худой. Диванные эксперты даже диагностировали у Мирославы анорексию. Тем временем Карпович всегда была очень хрупкой барышней.

Терпению звезды сериала "Папины дочки" можно только позавидовать. Ее гнобят, а она держится и даже находит в себе силы заниматься благотворительностью.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 17:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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