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Сериалы
"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость

"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость

Скоро на экраны выйдет продолжение полюбившейся ленты.
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Актер Павел Прилучный сообщил хорошую новость. По словам артиста, скоро на экранах стартует продолжение "Мажора". Четвертую часть проекта зрители увидят уже в марте.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

О премьере Прилучный написал в личном инстаграм-аккаунте. "Вы давно этого ждали, много раз спрашивали меня, когда выйдет новый сезон. Дождались", – отметил Павел. Также артист опубликовал трейлер нового сезона "Мажора".

Продолжение ленты об Игоре Соколовском сняли еще год назад. Кресло режиссера в этот раз занял Нурбек Эген. Самые известные работы кинематографиста – фильм "Молот" и многосерийный детектив "Алиби".

В четвертом сезоне сериала "Мажор" Игорь Соколовский узнает, что он – биологический отец Сони, дочери Вики. Избранница центрального персонажа Виктория, напомним, скончалась в конце третьей части. С момента убийства возлюбленной Соколовского прошло девять лет.

Игорь забирает ребенка у сестры Вики, Ани. Соколовский удочеряет девочку. Между тем супруг Анны не хочет расставаться с Соней, мужчина привязался к малышке. Анна и ее супруг обращаются к адвокатам. Чета пытается доказать, что папа из Соколовского никудышный. Между Игорем и сестрой Вики происходит крупный скандал.

Спустя время Анну находят мертвой. Муж женщины считает, что к убийству причастен главный герой. Соколовский пытается доказать собственную непричастность к преступлению. Игорь собирается найти убийц тети своей дочери. Персонаж объединяется с Пряниковым, который теперь работает частным детективом. Елена Ковтун и капитан Аверьянов тем временем начинают собственное расследование.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 10:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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