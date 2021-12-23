"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне

Очевидцы пожаловались на любителя нетрезвой езды в ГИБДД.

Звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного подозревают в вождении в нетрезвом виде. Информация об этом появилась в Сети.

Накануне вечером артист в подпитии посетил магазин с товарами для животных. Очевидцы назвали поведение артиста странным. Дескать, знаменитость "дергалась" и "чесалась".

Затем, как говорят свидетели, Павел Прилучный в сопровождении девушки и ребенка направился на парковку. Знаменитость села за руль внедорожника Range Rover. Все в поведении Павла говорило окружающим о том, что он вдрызг пьян. Очевидцы заподозрили что-то посильнее, чем алкоголь.

"Полный неадекват", – рассудила девушка, на глазах у которой Прилучный забирался в авто.

Встревоженная свидетельница опубликовала ролик в соцсетях, в котором засняла внедорожник, похожий на машину Павла. Девушка сообщила, что в салоне автомобиля находится ребенок и избранница звезды. Неравнодушная гражданка позвонила в ГИБДД и отметила в публикации бывшую жену актера, Агату Муцениеце.

"А потом я ему сигналила, когда он чуть не въехал в мою машину", – рассказала перепуганная свидетельница.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года. Брак знаменитостей продлился восемь лет. У Павла и Агаты двое детей – Тимофей и Мия. Незадолго до начала бракоразводного процесса Муцениеце рассказала подписчикам, что Прилучный много пил и поднял на нее руку. Позже артистка пожалела, что вынесла сор из избы.